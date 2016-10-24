Derbinin galiba Yenimahalle Belediyesi

Hentbol Bayanlar Süper Ligi 5’inci hafta mücadelesinde lider Yenimahalle Belediyespor, haftanın derbi maçında ezeli rakibi Ardeşen Gençlik ve Spor Kulübü’nü 34-32 yenerek liderliğini sürdürdü.

Son iki sezonun şampiyonu Yenimahalle’nin Kızları yeni sezonda da yoluna eksiksiz devam ediyor. Ligin ilk 5 haftasında çıktığı tüm maçlardan galibiyetle ayrılan takım ligin güçlü ekiplerinden Ardeşen’i kendi evinde yenerek önemli bir virajı daha eksiksiz geçti.

Mücadeleye Anna, Yeliz, Sokac, Olga (Duygu), Kati, Nur Ceren ve Marina yedilisiyle çıkan melekler maçın başından itibaren hem savunmada hem de hücumda iyi bir görüntü çizdi. Kıran kırana geçen ilk yarı sonunda soyunma odasına 16-15 Yenimahalle Belediyespor önde girdi.

Meleklerden alkışlanacak performans

Mücadelenin ikinci yarısında usta ve genç isimlerin muhteşem uyumuyla farkını sahaya yansıtan mavi-beyazlı ekipte Yeliz Özel 8, Marina 7, Sokac 6 ve genç oyuncu Beyza 6 golle galibiyette önemli rol oynadı. Şampiyonluk yolundaki en güçlü ekiplerden olan Ardeşen’i kendi seyircisi önünde yenen melekler puanını 10’a yükselterek liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı.

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