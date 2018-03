Spor-Toto Süper Ligi İlhan Cavcav Sezonu’nun 26.ncı haftası oynandı. Haftaya iki derbi maçı damgasını vurdu. Derbiler dahil maçlarda futbol vasattı, mücadele çoktu, buna bağlı olarak, faul sayısı ve sarı kartlar çoktu, kırmızılar da vardı. Hakemler, spikerler ve yorumcular komikti. Maçlara gelince;

Karabük-0 Osmanlı Spor-3… Ev sahibi PTT birinci ligine hazırlanıyor. Bunun için çok rahatlar. Konuk ligin dibinden çıkmak istediğinden maça asıldı ve kazandı.

Kasımpaşa-2 Antalya-3… Güzel maç oldu. Ev sahibi her maçta olduğu gibi oyunu kendi sahasında kabullendi. Konuk bu durumdan faydalanıp iki gol buldu. Ev sahibi bir oyuncusu kırmızıdan atılanca hücum oynadı ve iki gol buldu. Konuk önce buna şaşırdı ama toparlanıp tekrar öne geçti.

Gençlerbirliği-1 Akhisar-1… Vasat futbol öğlen sıcağında izleyenleri uyuttu. Ev sahibi arılar gibi çalıştı ama bal yapamadı. Konuk ilk atağında golü buldu. Ev sahibi aradı taradı golü 90+3 te buldu. Ev sahibi bu futbolu ile PTT Ligi’ ne gider. Toparlanması lazım. Konuk takımın ise keyfi yerinde.

Bursa-1 Sivas-0… Vasat bir futbol daha. Ev sahibi istekli, arzulu ve baskılıydı. Konuk bu fırtınayı atlattıktan sonra atak üstüne atak yaptı ama ev sahibinin kalecisi Harun’u geçemedi. Altın kural gereği (Atamayana atarlar) ev sahibi golü atıp kazandı ve derin bir ooooooh çekti.

Fenerbahçe-0 Galatasaray-0… Dünya’nın seyretmediği dünya derbisi oynandı. Futbol yoktu. Evet her iki takım da goller kaçırdı. Evet her iki takımı kalecisi de çok iyiydi. Seyrettiğimiz, Fenerbahçe semti ile Galatasaray semtinin mahalle maçıydı. Bir curcuna, kargaşa, hır-gür her şey vardı da hakem yoktu. Bülent Yıldırım’a bu maçı veren MHK Başkanı Yusuf Namoğlu çok mutlu olmuştur, maç berabere gittiği için. Bir maç bu kadar kötü yönetilir. Hakem efendi ceza alanı dışında verdiği faulleri ne hikmetse içindeyken veremedi. Böylece ev sahibinin iki penaltısı güme gitti. Bir de sahada her hareketi faul olan, Futbol oynamayıp güreş yapan bir adam vardı Serdar Aziz.

Alanya-1 Göztepe-1… Bir vasat maç daha. Maç 45+4 dakika oynandı. Tatsız-tuzsuz maçta ev sahibi güzel bir atakla golü buldu. Konuk Demba Ba’ nin güzel vuruşu ile eşitliği sağladı.

Konya-2 Kayseri-0… Ev sahibi dipten kurtulmak için hızlı başladı ve Etoo ile öne geçti. Konuk bu fırtınayı atlattıktan sonra dengeyi sağladı. Her iki takım da bolca top yaptı. Maçın hakemi müthiş komikti. Ev sahibi 10 kişi kalmasına rağmen ataklar yaptı ve 90+4 de skoru belirledi.

Trabzon-4 Malatya-1… Eh işte bir futbol oynandı. Konuk atak üstüne atak yaparken, ev sahibi penaltıdan öne geçti. Konuk ataklarına devam edip eşitliği sağladı. Ev sahibi ikinci yarı Yusuf Yazıcı’ nin 2 dakika da attığı 2 golle maçı kopardı. Aha sonra gelen gol skoru belirledi.

Başakşehir-1 Beşiktaş-0… “Futbol, hatalar oyunudur” derler. Doğrudur. İnsan hata yapar. Futbolcularda hata yapar. Ancak hata bu maçtaki kadar çok yapılmaz. Her iki takım da hatalar yaptı. Bu hatalardan birini ev sahibi gole çevirdi. İlk yarıda ev sahibi iyi oynadı ama karşısında bir takım yoktu. Çok kötü oynadı konuk takım. İkinci yarıya herkesin beklediği gibi baskılı başladı ama nafile. Ev sahibinin savunmasını geçemediler. Hatta rakip 10 kişi kalınca bile geçemediler. Doldur-boşaltlarla da bir şey elde edemediler. Hakem fazla espri yapmadı.