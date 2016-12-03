Derbi heyecanı başlıyor

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki derbi maçı bugün Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak. Mücadele saat 19’da başlayacak

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak 2016’nın son büyük derbisini Hüseyin Göçek yönetecek. TFF’den yapılan açıklamaya göre bugün Ülker Stadı’nda oynanacak maçta Hüseyin Göçek görev yapacak. Hüseyin Göçek’in yardımcılıkları ise Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz olacak.

Spor Toto Süper Lig’de oynadığı son 9 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen Fenerbahçe, bugün evinde oynayacağı Beşiktaş derbisini kazanarak seriye devam etmek istiyor.

Spor Toto Süper Lig’e iyi bir başlangıç yapamayan Fenerbahçe, kötü gidişata dur diyerek Spor Toto Süper Lig’de ve UEFA Avrupa Ligi’nde oynadığı son 11 maçta da mağlup olmadı. Sarı-lacivertliler derbiyi kazanarak hem seriye devam etmek hem de rakibiyle arasındaki puan farkını 1’e indirmek istiyor.

Siyah Beyazlılar Kadıköy’de 11 yıldır Fenerbahçe’yi yenemiyor. Sarı Lacivertlilere karşı Kadıköy’deki son galibiyetini 17 Nisan 2005’de oynanan maçta elde eden Siyah Beyazlılar sonraki 11 sezonda deplasmandan galibiyet çıkaramadı.

Unutulmaz maçlar arasına giren, Cordoba’nın kırmızı kart görüp Pancu’nun kaleye geçtiği ve Beşiktaş’ın 4-3 kazandığı maçtan sonra Beşiktaş deplasmandan galibiyet çıkaramadı.

Fenerbahçe ile Kadıköy’de oynadığı son 13 maçta 8 mağlubiyet alan Beşiktaş, 5 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı.

Kadıköy’de oynanan son karşılaşmayı Fenerbahçe, Volkan Şen ve Nani’nin golleri ile 2-0 kazanmıştı.

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