Depresyona karşı nefes terapisi

Çankaya Belediyesi Çankaya Evlerinde “Nefes Teknikleri” semineri başladı. Seminerlerin amaçları arasında depresyonla baş edebilmek, uykusuzluğa çözüm yaratabilmek gibi günlük yaşantıyı etkileyen unsurlar da yer alıyor.

Çankaya Belediyesi Çankaya Evlerinde “Nefes Teknikleri” semineri başladı. İlki Sokullu Çankaya Evi’nde gerçekleşen seminerde, eğitmen Canan Karakul ve Sevgi Deniz katılımcılarla, doğru nefes alma teknikleri üzerinde çalıştı.

Nefes terapisinin stresi kontrol altına aldığını, uykusuzluğa çözüm yarattığını, bilinçaltına derin detoks yaptığını belirten Karakul, “Öğrenilen tekniklerle günde beş dakika dahi çalışılsa çok büyük faydalar görülüyor” dedi.

Nefes teknikleri arasında bulunan qonej akımıyla çalıştıklarını belirten Karakul, “Tüm sindirim sistemini uyararak dengeli çalışmasını sağlayan bu yöntem, vücutta detoks etkisi başlatır. Metabolizmayı hızlandırır, diyabet için faydalıdır, cildi toksinlerden arındırır, kalp ve diyaframa masaj yapar, gençleştirme etkisi yapar” diye konuştu.

Nefes aracılığıyla yaşam enerjisinin tüm vücuda ulaştığını belirten Karakul, seanslarda alınan şifanın sürekliliği için günlük egzersizlerin şart olduğunu belirtti.

Seminerler, diğer Çankaya Evlerinde de herkesin katılımına açık olarak verilecek.

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