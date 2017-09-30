Meksika Cumhurbaşkanı Enrique Pena Nieto, eylül ayında ülkede yaşanan iki büyük depremin maliyetinin 2 milyar dolar olduğunu açıkladı.

Meksika Cumhurbaşkanı Enrique Pena Nieto, depremin zarar verdiği başkent Meksiko City’de hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirterek, 2 büyük depremin yol açtığı maddi zararın en az 2 milyar dolar olduğunu söyledi. Nieto, depremde zarar gören Meksikalıların hesaplarına doğrudan para transferi yapılacağını da sözlerine ekledi. 19 Eylül’de meydana gelen 7.1 şiddetindeki depremde ölenlerin sayısının 337’ye yükseldiği belirtilirken, 8.1 şiddetindeki depremde ise 98 kişi hayatını kaybetmişti. Öte yandan, 7.1 büyüklüğündeki depremde, başkent Meksiko’nun güneyindeki Villa Coapa’da yıkılan okulda ölen 24 öğrenci ve 2 yetişkin için Meksikalılar okul önünde mum yakıp, çiçek bırakarak dua etti.