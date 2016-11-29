Deprem simülasyon TIR’ı ile öğrencilere afet eğitimi verildi

AFAD Başkanlığı’nın Deprem Simülasyon TIR’ı ile Kocaeli’nin 5 ilçesinde öğrencilere yönelik afet eğitimi verildi.

AFAD Başkanlığı’nca geliştirilen Deprem Simülasyon TIR’ı 5 gün boyunca Kocaeli’nin ilçelerini dolaşarak “Afete Hazır Türkiye Projesi” kapsamında eğitimler verdi.

Mayıs ayında yapılan ilk tur eğitimlerde İzmit, Kartepe, Başiskele, Gölcük ve Karamürsel ilçelerinde öğrenciler başta olmak üzere vatandaşlara afet bilinci kazandırma amaçlı olarak ilçe merkezlerine konuşlandırılan simülasyon TIR’ı, ikinci turda Derince, Körfez, Gebze, Darıca ve Çayırova ilçelerindeydi.

Derince Kent Meydanı’nda verilen eğitimde 450 öğrenciye ve vatandaşlara, Körfez İlçesi’nde 420 öğrenciye, 32 öğretmene ve belediye çalışanlarına, Gebze’de 410 öğrenciye, 27 öğretmene ve belediye çalışanlarına, Darıca’da 413 öğrenciye ve 24 öğretmene, Çayırova’da 390 öğrenci ve 20 öğretmene afet farkındalığı, deprem ve yangın eğitimi verildi.

5 ilçede öğrenci ağırlıklı olmak üzere toplam 2 bin 186 kişiye simülasyon TIR’ı ile afet farkındalığının verilmeye çalışıldığını ifade eden Kocaeli İl AFAD Müdürlüğü Eğitim Müdürü Ümit Çiğdem, AFAD Başkanlığı’nca hazırlanan ve çevre illere hizmet amaçlı olarak Sakarya AFAD Birlik Müdürlüğü’nde konuşlu olan simülasyon TIR’ı ile afet eğitimlerinin bundan sonra periyotlar halinde sürdürüleceğini söyledi.

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