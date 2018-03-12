Çorum İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Özgür Kılıç, ”Ülkemizin %93’ü aktif deprem kuşağı üzerinde bulunmaktadır. Ülkemizde meydana gelen depremler 10-30 km arasındaki sığ depremlerdir. Sığ depremler daha yıkıcı olmaktadır.

Dünya’nın en etkili deprem kuşağında bulunan ülkemizde vatandaşların bilinçlendirilmesi, depreme karşı hazırlıklı olabilmesi ve depremden korunma yollarının anlatılması için tüm Türkiye’de sivil toplum kuruluşları tarafından depreme yönelik birçok faaliyette bulundular.

Deprem haftası nedeniyle Sivil Toplum Kuruluşları, Üniversiteler, Bilim adamları, İnşaat Mühendisleri Odası, Kızılay, AFAD olmak üzere birçok panel düzenlendi.

Düzenlen panellerin ortak teması “eğitilmiş, bilinçli bireylerin oluşturduğu bir toplumda, yerinde zamanında ve doğru yöntemlerle yapılan müdahaleler, kaza ve doğal felaketler sonrasında yaşanacak olumsuzlukları azaltacaktır”. Mesajı verilmeye çalışıldı.

Türkiye’de 110 yılda 56 deprem yaşandı. Bu depremlerde toplam 81 bin kişi hayatını kaybetti. Türkiye’de en son yaşanan depremlerden biri olan 1999 Marmara depreminde 17 bin kişi hayatını kaybetmişti. Ülkemizde en son yaşanan Van depreminde ise 23 Ekim 2011’de acısını henüz unutmadığı bir deprem yaşadı. Büyüklüğü 7,2 olarak ölçülen depremde 644 kişi öldü, 17 bin 5 binada hasar meydana gelmişti.

Bu konu üzerine Çorum’da Hitit Üniversitesinde, İnşaat Mühendisler Odası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mimarlar Odası ve AFAD işbirliğiyle panel düzenlendi. Panel sonunda yayınlanan sonuç bildirgesi Oda Başkanı Yüksek İnşaat Mühendisi Özgür Kılıç tarafından okundu. Sonuç bildirgesi özetle şöyle :

“Ülkemizin büyük bir kısmı deprem kuşağında yer almaktadır. Bu nedenle depremle yaşamaya alışmak zorundayız. Depreme dayanıklı yapılar yapmalıyız. Deprem, tektonik plakların hareketleri sonucu yerkabuğunun altında biriken gerilme enerjisinin aniden boşalmasıdır. Depremler genel olarak, tektonik plak hareketleri, yanardağ patlaması, heyelanlar, patlamalar gibi sebeplerle meydana gelir

Ülkemizin yüzde 93’ü aktif deprem kuşağı üzerinde bulunmaktadır. Ülkemizde meydana gelen depremler 10-30km arasındaki sığ depremlerdir. Sığ depremler daha yıkıcı olmaktadır. Son yüzyılda ülkemizde birçok yıkıcı deprem meydana gelmiş ve binlerce insan hayatını kaybetmiştir.

Tektonik blok hareketleri milyonlarca yıldan beri devam eden bir sürekliliğe sahiptir. Bu hareketliliğin odak noktalarından birisi de Avrasya levhası ile bu levhaya göre rölatif olarak 20-25 mm/yıl ile batıya hareket eden Anadolu levhası sınırındaki Kuzey Anadolu Fayı(KAF) olarak ortaya çıkmaktadır. KAF, 1939 yılındaki Erzincan depreminden başlayıp 1999 yılındaki Gölcük ve Düzce depremlerine kadar devam eden bir deprem göçüne sahne olmuştur.

2007 deprem yönetmeliğine uygun olmayan çok katlı binalar var

2007 deprem yönetmeliğine uygun olmayan çok katlı binalar yer almaktadır. Olası büyük ölçekteki bir depremde risk altındadır. Yapılarımızı depreme karşı hazırlamak için 2007 deprem yönetmeliğine uygun bir şekilde denetlenmesi gerekmektedir” “Mevcut yapılarımızın performans analizleri yapılarak riskli yapılar belirlenmelidir. Deprem riski altında bulunan binaların güvenli hale getirilmesi için 6306 sayılı afet riski alanların dönüştürülmesi yasasına uygun bir şekilde yenilenmesi gerekmektedir.

Afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen, sanat, norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları belirlemek olan 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun gereği risklerin belirlenerek kaldırılması ve 4708 Sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanunun amacına uygun kaliteli yapı inşa etmek, kaçınılmaz olan depremlerden önce alınacak, acıları en aza indirecek tedbirlerdir

Depreme dayanıklı yapıda Beton kalitesinin önemi çok büyüktür. Bu nedenle;

Betonda Kalıcılık için dayanım arttırılması gerekir.

Sünek davranış için yönetmelik kurallarına uyulmalıdır.

Sargıya önem verilmelidir.

Betonda agrega tane boyutu beton atılacak yapı elamanına göre değiştirilmelidir.

Agrega granülometrisi iyi ayarlanmalıdır.

Betonun yerleştirilmesine ve sıkıştırılmasına önem verilmelidir.

Betonun Kür’üne önem verilmelidir.

Betonun işlenebilirliğini arttırmak için su değil katkı kullanılmalıdır.

Betonun kabulünde yerindeki dayanımı dikkate alınmalıdır.”

Unutulmamalıdır ki, “İnsanları deprem öldürmez, binalar öldürür.”

Çorum İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Özgür Kılıç “Başbakanlık AFAD Yönetimi Başkanlığı tarafından uygulamaya konulan Türkiye Afet Müdahale Planı, Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi, Türkiye Afet Bilgi Bankası gibi projelerin yerelde kullanımının yaygınlaştırılması, önlem alma ve zarar azaltma kültürünü toplum içinde geliştirmek, eğitim faaliyetlerini hızlandırarak genişletmek ve bu platformlarda öncülük yapmak hedeflenmiştir

Bu paneli zincirin ilk halkası gibi düşünerek 17 Ağustos depremi yıl dönümünde, afetlerde yer alan tüm aktörlerin (kamu-üniversite-STK-özel sektörün) katılımıyla kongreye, seminere dönüştürerek zincire yeni halkalar eklenmesi planlanmıştır. Deprem Türkiye’nin kaçınılmaz bir gerçeği olmasına rağmen gerekli tedbirlerin yeterince alınmadığı görülmektedir. Bu nedenle Ülkemizin Depreme her an hazırlıklı olması adına Kamu kurumları, bürokrasi, üniversiteler ve halkın daha fazla çalışmalara katılım sağlayarak duyarlılığın arttırılması lazımdır” dedi.