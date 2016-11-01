Dental Spa İsmi Sizi Yanıltmasın!

Diş Hekimi Pertev Kökdemir, son zamanlarda özellikle yeni trend olarak ilgi gören ve zaman zaman diş hekimi fobisi olanların tercihine sunulan Dental Spa’ların standart, olması gerekenden farkı bir uygulama olmadığını belirterek;

”Diş tedavisi, bir klinik çalışmasıdır. Hijyen, çalışma ortamı rahatlığı veya tedavinin yapılacağı kliniğin sosyal imkânları gibi konularda yüksek kalite ve yüksek standartlar zaten mecburidir. Farklı isimler verilerek veya pazarlama stratejileri kullanılarak hastalar yanlış bilgilendirilmemelidi” dedi.

Diş Hekimi Pertev Kökdemir,

“‘Dental Spa’ bölümündeki hastalara daha fazla zaman ayırıp diğer hastaları acele tedavi etmek veya ‘Dental Spa’ adı altında tedaviden fazla ücret talep etmek gibi durumlar doğru ve etik değildir”

diyerek hastaları uyarıyor.

Diş Hekimi Pertev Kökdemir, diş hekimi korkusunu, bu korkudan kurtulma yollarını ve son zamanlarda sıkça duymaya başladığımız ‘Dental Spa’ kavramının ne olduğunu anlattı…

ÇOCUKLARINIZI İĞNE VEYA DOKTORLA KORKUTMAYIN!

Korku, gerçek bir tehlikenin ya da bir tehlike olasılığının veya düşüncesinin uyandırdığı kaygı duygusudur. Bu duygu; belirli bir ağrı veya tehdit olarak algılanan bir olay sonucunda, uyarıcı bir tepki olarak ortaya çıkan yaşamsal bir mekanizmadır. Tüm bunların yanında öğretilmiş korkularımız da hayatımız boyunca korkular ile yönetilmeye ve terbiye edilmeye çalışılmamızdan kaynaklanır. İşte diş hekimi korkusu da bazen içgüdüsel, bazen de dış faktörlerden kaynaklanan bir şekilde ortaya çıkar.

İçgüdüsel olarak ortaya çıkan diş hekimi korkusu genelde küçük yaşlarda diş hekimi ortamında bir yakınımızın ağrılı bir tedavi geçirdiğini görmemiz veya çocuk yaşlarda ağrılı bir tedaviye maruz kalmamız sonucunda ortaya çıkar. Bu korku; diş hekimine gidememe, diş hekimi koltuğuna oturunca bir anda ter basması veya nabzın hızlanması şeklinde kendini gösterir. Diş hekimi korkusu oluşmasının bir diğer nedeni ise, küçük yaştaki bir çocuğa iğnenin veya doktora götürmenin ebeveynleri tarafından bir tehdit olarak söylenmesi; ileri yaşlarda diş hekimine gitmekten çekinme şeklinde kendini gösterebilir.

SADECE TANIŞTIRMAYA GÖTÜREREK İŞE BAŞLAYIN

Oysa üç yaşından itibaren çocukların diş hekimine sadece tanışma amaçlı gitmesi ve altı ayda bir bu sohbet ziyaretlerinin yavaş yavaş diş kontrolüne dönüşmesi çocuğun hem ömür boyunca sağlıklı dişlere sahip olmasını, hem de diş hekimine hiçbir korku yaşamadan ileriki yaşlarında da rahatça gitmesini sağlar.

YENİ TEKNOLOJİLER SAYESİNDE CİHAZLAR ÇOK DAHA SESSİZ

Yetişkinlerde diş hekimi korkusunu yenmek için bizler, diş hekimleri olarak birçok yöntem uygulamaktayız. Öncelikle kliniğimize gelen her hastamıza, diş hekimi korkusu olsun veya olmasın, son derece sakin ve huzurlu bir ortamda hizmet vermeye ve dişlerini tedavi etmeye özen göstermeliyiz. Bunun yanında gelişen teknoloji ile birçok cihaz daha sessiz ve daha az titreşimli hale geldi. Bunlar da hastalarımızın yapılan tedavi sırasında daha az tedirgin olmalarını sağlamaktadır.

Ayrıca iğneden korkan hastalarımız için son derece etkili yüzeysel anesteziler ile iğne gereken durumlarda bile hastalarımızın yapılan iğneyi hissetmemesi sağlanabiliyor. Yine ayrıca hiçbir şey hissetmemek, hiçbir şey duymak istemeyen ya da diş hekimi koltuğunda uzun süre oturması gerekecek, aynı anda birçok dişinin tedavisi yapılacak hastalarımız için sedasyon veya genel anestezi ile tedavi seçenekleri de sunulabiliyor.

DENTAL SPA TANIMLAMASI HASTALARI YANILTMASIN!

Dental spa tanımlaması ise; aslında biz diş hekimlerinin zaten tüm hastalarına huzurlu ve rahat bir ortamda, onların canını hiçbir şekilde yakmadan yaptığı tedavilerin modern ismi diyebiliriz. Zaten bir diş hekiminin kliniğinin ‘Dental spa’ bölümünde tedavi gören hastaya daha huzurlu ve iyi bir tedavi yapıp, normal diş kliniğinde tedavi gören hastasına acele veya canını acıtan bir tedavi yapması, huzurlu tedavi için ilave ücret talep etmesi düşünülemez.

KORKULARINIZI HEKİMİNİZLE PAYLAŞIN

Diş hekimi korkusu olan hastaların mutlaka diş hekimlerine gidip önce sadece tanışma amaçlı bir görüşme yapmaları ve diş hekiminden veya yapılacak tedaviden korktuklarını açıkça söylemeleri, hekimlerinin uyuyarak tedavi yapma veya küçük bir tedavi ile işleme başlayarak hastalarını rahatlatmaları açısından faydalı olacaktır.

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