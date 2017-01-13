Rauf Denktaş, vefatından hemen önce anavatan Türkiye’ye, Yunanistan’a, Kıbrıs Rum Yönetimine ve bütün Dünyaya, “burası bağımsız bir Türk devletidir” diye haykırdı.

Merhum Rauf Denktaş “Yavru Vatan Kıbrıs” ta bağımsızlık mücadelesini üstlenen ve başarıya ulaştıran Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kurucularından idi

Türk Milleti’nin son yüzyılda yetiştirmiş olduğu en büyük dava adamlarından biriydi.

Kıbrıs Türklerinin lideri, Kıbrıs’taki Türklük mücadelesinin bayrak şahsiyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın 13 Ocak 2012’de vefatının 5. yılında rahmet ve minnetle anıyoruz.

Türkiye’de ve KKTC’de siyaset dünyasının da medyasının unuttuğu

büyük Devlet adamı Denktaş ruhun şad ve muazzez, mekanın Cennet, ruhun şad olsun. Allah rahmet eylesin.

Bu anmadan sonra KIBRIS için müzakerelerde karara yaklaşıldığı günümüze döneyim.

İngiltere, Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakanları çözüm için Cenevre’de ve masadaki en büyük tartışma konusu ise adadaki güvenlik sorunu ve Türk askerinin varlığı.

Denktaş’ın ilkeleri, Türkiye’nin yıllardır sağladığı güvenlik ve toprak paylaşımı konularındaki ilkelerden asla taviz verilmemesi önemlidir.

Denktaş’ı unutmadık, unutmayacağız…

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