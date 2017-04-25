Denizli'den Çanakkale Zaferi için vefa yürüyüşü

Çanakkale Zaferi’nde tamamı şehit düşen 57’nci Alay için Denizli’de, ‘vefa yürüyüşü’ düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yurt genelinde düzenlenen ‘Vefa Yürüyüşü’, Denizli’de saat 8.30’da başladı. Vali Yardımcısı Celalettin Cantürk, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cengiz Yıldız, İl Müftüsü Mehmet Aşık ve yaklaşık 500 öğrenci yürüyüşe katıldı.

Yürüyüşte jandarma personeli de öğrencilerle birlikte korteje girerek yürüdü. Yürüyüş öncesinde öğrencilere Türk bayrakları dağıtıldı. Gazi Bulvarı araç trafiğine kapatıldı. Bando eşliğinde Delikliçınar Yeni Cami önünden başlayan kortej yürüyüşü, Denizli Valiliği önünde sona erdi. Kortejin yürüyüşü esnasında Gazi İlkokulu öğrencileri, yürüyüşe katılanları alkışladı. Vefa Yürüyüşü, Valilik Binasındaki Atatürk Anıtı önünde 1 dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın okunması ardından sona erdi.

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