Denizli’de 120 polisin katılımıyla kent merkezindeki 3 noktada huzur operasyonu yapıldı. Operasyon kapsamında Türkiye’ye kaçak giriş yapan 20 kişi gözaltına alındı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü öncesi kentte huzur operasyonu yaptı. Denetimlere 120 polis katılırken, Pamukkale Üniversitesi kampüsü, Otogar ve 15 Temmuz Delikliçınar Meydanı didik didik arandı, 33 işyeri kontrol edildi.

Kentte çeşitli noktalarda şüpheli araçlar arandı. Eğlence mekanları ve kafelerde, 788 kişi GBT taramasına tabi tutuldu. Şüpheli kişilerin üzerleri arandı. Saat 21.00’da başlayan denetimler yaklaşık 3 saat sonra sona erdi. Operasyon kapsamında incelenen 189 kişiden 87’si üzerinde gerekli belgeler olmadığı için gözetim altına alınırken, bunlardan 50’si belgelerinin ibrazını yaptığı için serbest bırakıldı. Toplamda 17 yabancının ise başka illerde ikamet etmesi gerekirken Denizli’de bulundukları için haklarında işlem yapıldı.

ÜLKEYE KAÇAK YOLLARDAN GİREN 20 KİŞİ YAKALANDI

Kentte yapılan operasyon kapsamında, Türkiye’ye kaçak yollardan girdiği tespit edilen 20 kişi de yakalanarak gözaltına alındı. Denetimlerde uyuşturucudan hakkında arama kararı olan 1 kişi de yakalanarak gözaltına alındı. Saat 21.00’da başlayan denetimler yaklaşık 3 saat sonra sona erdi.