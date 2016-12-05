Denizli seraları domatesle doldu

DENİZLİ’de yayla seracılığına ilginin artmasıyla birlikte toplam sera alanı 245 dekara ulaştı. Domates üretilen seralarda bu yıl üreticinin yüzü güldü, ürününü 1 lira ve üzerinde fiyata sattı. Denizli Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nin girişimleri ile son 3 yılda, kentte yayla seracılığı alanları artmaya başladı.

Rakımı 900 ve 1000 metre üzerindeki bölgelerde yapılan yayla seracılığı Acıpayam, Çameli, Çal, Serinhisar ve Tavas’ta ilgi görmeye başladı.

Nisan ayından aralık ayına kadar örtü altında yapılan yayla seracılığı kapsamında Acıpayam’da 65, Çal’da 55, Çameli’de 100, Serinhisar’da 20 ve Tavas’ta 5 dekar olmak üzere sera alanları 245 dekara çıktı. Tarım Kredi Kooperatifleri’nin ve orman köyleri için Or-Köy’ün düşük faizli kredi desteği de verdiği yayla seracılılığında Denizli’de 245 dekar alanda bu yıl domates üretimi yapıldı. İlk hasadın haziran ayında yapıldığı Denizli’deki yayla seralarında dekar başına 20- 25 ton ürün alındı. Aralık ayına kadar üretimin devam ettiği yayla seralarında üretilen domatesler üreticinin de yüzünü güldürdü ve ürettiği domateslerin fiyatı 1 liranın altına düşmedi. Çal Belediyesi’nin geliştirdiği proje ile yayla seralarından alınan ürünler Rusya ve Suudi Arabistan’a ihraç edildi.

Denizli Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkilileri, yayla seracılığının 900- 1000 metre rakımı geçen yerlerde ilgi görmeye başladığını ve her geçen yıl sera alanlarının arttığını belirtti. MHP’li Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan ise, ilçedeki tarım üreticilerinin gelirlerini artırmak için geliştirdikleri yayla seracılığı projesinin çok başarılı olduğunu, bu yıl alınan ilk ürünlerinin Rusya ve Suudi Arabistan’a ihraç edildiğini söyledi. Akcan, belediye olarak üreticilere fide desteği verdiklerini, gelecek yıl üretecilerin talepleri doğrultusunda projeyi genişletmeyi düşündüklerini dile getirdi.

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