Denizden ağ çıkarıldı

2014 yılından bu yana profesyonel dalgıçlar tarafından gerçekleştirilen temizlik çalışmaları, Urla açıklarında son ağların çıkarılması ve yapılan kapanış töreni ile tamamlandı.

Törene, Urla Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ve Çeşme Kaymakamı Mustafa Erkayıran’ın yanı sıra Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar’da katıldı. Dalışa bizzat katılan ve terk edilmiş ağlardan birini çıkaran Çeşme Kaymakamı Mustafa Erkayıran “Önemli olan denizleri temizlemek değil kirletmemektir. Keşke bu ağlar denize terk edilmeseydi de biz bugün burada bu ağları çıkarmak zorunda kalmasaydık” diye konuştu.

Urla Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ve Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar ise konuşmalarında projenin faydalarına dikkat çekerek bu çalışmaların sürdürülmesinin önemine değindiler.

Törende konuşan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ahmet Güldal, denizlerde sürdürülebilir balıkçılığın ve üretimin devamı için çok önemli bir proje gerçekleştirildiğini vurgulayarak, “Bu proje 2 yıldır ilimizde uygulanıyor.

Proje kapsamında biz özellikle Çeşme ve Urla denizlerinde balıkçılarımızla da birebir görüşerek hangi bölgede hangi lokasyonda terkedilmiş balıkçılık araçlarının kaldığını tespit ettik ve 120 bin metre kare alanda tarama yaptık. Sonrasında dalgıçlarımızın başarılı çalışmalarıyla 35 bin metre kare ağı denizden çıkarttık.

Kötü hava şartları veya başka sebeplerle bir şekilde denizin altında kalmış ve unutulmuş terkedilmiş balıkçılık araçlarının, başta balıklar olmak üzere tüm deniz canlılarının ölümlerine neden olduğu bir gerçektir. Bu proje sayesinde denizin altındaki bu ağları çıkararak bu bölgelerdeki bu canlı katliamının önüne geçmiş oluyoruz” dedi.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından, su ürünleri yaşam alanlarının korunması amacıyla gerçekleştirilen projenin hedefi; denizlere terk edilmiş av araçlarının neden olduğu kontrolsüz avcılığı engelleyerek biyolojik ve ekonomik kayıpların azaltılması.

Su ürünleri avı sırasında zemin yapısı, hava koşulları, ağ çakışması, kullanım hataları veya benzeri nedenlerle denizlerde kaybolmuş ve terkedilmiş av araçlarının çıkarılmasına yönelik olarak yapılan çalışmalar, belirlenen lokasyonlarda tamamı kamu kaynağı kullanılarak gerçekleştirildi.

Ege Denizi Çeşme, Urla ve çevresinde balıkçılar ile yapılan görüşmeler neticesinde proje boyunca 39 metre derinliğe kadar belirlenen toplam 48 lokasyonda gerçekleştirilen temizlik çalışmaları ile yaklaşık 120 bin metrekare alan taranarak 35 bin metrekare ağ (trol ağı, gırgır ağı, muhtelif ağlar) denizden çıkarıldı.Türkiye’de her yıl yaklaşık 1000 ile 2000 kilometre uzunluğunda ağların denizlere terk edildiği ve terk edilen bu av araçlarının bedelinin yaklaşık 13 milyon TL olduğu tahmin ediliyor.

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