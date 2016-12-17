Denizcilik sektöründe Türk-Yunan yakınlaşması

Yunanistan Deniz Ticaret Odası tüm üyelerine Uluslararası Exposhipping EXPOMARITT İstanbul Gemi İnşa ve Yan Sanayi Fuarı’na katılmaları için çağrıda bulunarak dostluk mesajı verdi.

14. kez düzenlenecek olan Uluslararası Exposhipping EXPOMARITT İstanbul fuarı 21-24 Mart 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Pendik Green Park Convention Center’da düzenlenecek olan Exposhipping EXPOMARITT İstanbul Gemi İnşa ve Yan Sanayi Fuarı’nda Türk Yunan dostluğu ve yakınlaşmasına örnek teşkil edecek bir gelişme yaşandı. Tüm üyelerine Uluslararası Exposhipping EXPOMARITT İstanbul’a katılmaları için çağrıda bulunan Yunanistan Deniz Ticaret Odası, fuara da geniş bir delegasyon heyeti ile katılmaya hazırlanıyor.

Öte yandan son yıllarda Türk tersanelerine en çok gemi siparişi veren Norveç’in Resmi Ticaret Müşavirliği Ofisi Innovation Norway de fuar kapsamında Türk ve Norveçli denizcilik profesyonellerinin fikir, deneyim ve iş imkanlarını paylaşıp geliştirebilecekleri bir ortamın oluşturulmasında destek sağlayacak.

Dünyanın 5 kıtasında 20’den fazla ülkede 5000 çalışanıyla her yıl 400 fuar ve benzeri etkinlik düzenleyen küresel pazarlama ve iletişim hizmetleri şirketi UBM tarafından düzenlenen Uluslararası Exposhipping EXPOMARITT İstanbul, İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın tam desteği ile gerçekleştiriliyor. Fuarı ayrıca Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği, Gemi Sanayicileri Derneği, Innovation Norway, İhracatçılar Birliği, Gemi Brokerları Derneği, Türk Deniz Eğitim Vakfı, Türk Armatörler Birliği, Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası ve Gemi Mühendisleri Odası da destekliyor.

Uluslararası Exposhipping EXPOMARITT İstanbul’un sektörün fuarı olduğunu ifade eden İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Kalkavan, “Fuarımıza Yunanistan Deniz Ticaret Odası’nın verdiği desteği çok anlamlı buluyoruz. Bu destek Türk Yunan kardeşliğine de çok güzel bir örnektir. Yunanlı meslektaşlarımızı fuarımızda ağırlamaktan büyük gurur duyacağız. Uluslararası Exposhipping EXPOMARITT İstanbul’a 40’dan fazla ülkeden, 600’den fazla markayı temsilen 200’ün üzerinde katılımcı bekleniyor. Toplamda ise 50’den fazla ülkeden yaklaşık 10.000 denizcilik profesyonelinin ağırlanması hedefleniyor. Bu kadar yoğun katılımın olduğu bu fuarda Yunanistan Deniz Ticaret Odası’nın verdiği desteğin bizim için ayrı bir önemi var” diye konuştu.

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