DENİZCİLİK sektörünün 2017 yılına umutla girdiğini ifade eden İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Başkanı Metin Kalkavan, 2016 yılında yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Metin Kalkavan, “Tersanelerimizin arazi tahsisleri binde 1 gibi sembolik bir kira oranıyla yeniden düzenlendi ve 49 yıllığına kiralama hakkı verildi. Bu gemi inşaat sektörünü ve tersaneler ile gemi yan sanayiinde çalışan binlerce esnaf ve işçiyi için hayati derecede önemli bir gelişmedir. Tersanelerimizin arazi tahsis sürelerinin kısa olması nedeniyle ülkemize gelmek isteyen yabancı yatırımcılarla da sorunlar yaşıyorduk. Bu düzenleme ile yabancı yatırımcıların işbirliği için ülkemize gelmelerinin önü açıldı. Bununla beraber, su üstü askeri gemi ihtiyaçlarımızın tamamının yurtiçi tersanelerimizden karşılanması, Savunma Sanayii Projeleri, KOBİ’lere ve ihracatçılara kredi garanti fonu desteği verilmesi, Türk sahipli yabancı bayraklı yatların Türk bayrağına geçmelerine dair getirilen kolaylıklar, 2016 yılında sektörümüze moral veren önemli gelişmelerden bazıları” dedi.

Fuarların, ticarete ivme kazandıran ortak buluşma platformları olduklarını ifade eden Kalkavan, “IMEAK Deniz Ticaret Odası olarak 21-24 Mart tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek 14. Uluslararası Exposhipping Denizcilik Fuar ve Konferansı’na tam destek veriyoruz. Türk denizcilik sektörünü oluşturan tüm bileşenler fuarımızda yer alacaklar” dedi.

“DENİZCİLİK SEKTÖRÜ, 2017’NİN İKİNCİ YARISINDAN İTİBAREN YÜKSELİŞE GEÇMEYİ BEKLİYOR”

2008 yılında başlayan global krizden dolayı Türk gemi inşa sanayinde tüm dünyada olduğu gibi arz fazlası bulunduğunu belirten Türkiye Gemi İnşaa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kıran, “Bu arz fazlası ve talep eksikliği karşılığında birçok tersanemiz bakım onarım faaliyetlerine ağırlık vererek kurulu işgücünü muhafaza etmek maksadıyla mevcudiyetini korumaya çalışmaktadır. Bugün Türkiye olarak geldiğimiz noktada, ilk Cumhurbaşkanımız önderliğinde hayata geçirdiğimiz MİLGEM projesinin Türk gemi inşa sanayi tarafından Türk deniz kuvvetlerine kazandırılması birçok önyargıyı yıktı. Şu an yüzde 60-65 oranındaki yerli katkı oranı, gönül ister ki yüzde 100’e ulaşsın, bu gemilerin içindeki tüm donanımlar ve sanayi ürünleri Türkiye’de üretilsin. Yan sanayi anlamında da önemli gelişmeler olduğunu görmek bizi daha da umutlandırıyor” dedi.

Denizcilik sektörünün dünya ölçeğinde krizden çıkmasına bağlı olmakla birlikte, 2008’de başlayan ve bir hayli uzun süren olumsuz sürecin sonlarına geldiğimizi değerlendirdiklerini söyleyen Kıran şöyle devam etti: “Denizcilik alanında olumlu bir sürecin başlaması, bölgemizde yaşanacak olan istikrarla doğrudan ilişkilidir. Umuyoruz ve diliyoruz ki 2017 ilk yarısı için olmasa bile 2. yarısından itibaren denizcilik sektörünün Dünya ve Türkiye ölçeğinde yukarı harekete başladığı bir döneme gireriz.”

“HEDEF GEMİ YAT İHRACATINI YENİDEN 1 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNE ÇIKARMAK”

2016 yılının ihracat ayağını değerlendiren Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Başaran Bayrak, “2016 yılı Türkiye genelinde hemen hemen her sektör gibi bizim için de çok parlak geçmedi ve gerilemeye sahne oldu. 2016 yılı ihracatımız bir önceki yıla kıyasla yüzde 5,6 gerileyerek uzun zaman sonra 1 milyar dolar seviyesinin altına inerek 972 milyon dolar olarak tamamlandı. 2017 yılına ise bir önceki yıla oranla daha hızlı başladığımızı ve bu yıl tekrar 1 milyar dolar seviyesinin üzerine çıkacağımızı öngörüyoruz” dedi.

ÖTV indirimine de değinen Bayrak, “Yat, kotra ve teknelerde ÖTV’nin sıfırlanmış olması ve KDV’nin %1’e indirilmesini elbette ki memnuniyetle karşılıyoruz. Bu artık Türkiye bayrağı taşımak isteyen Türk tekne sahiplerini önemli bir vergi yükünden kurtarmıştır. Bu durum piyasayı hareketlendirecektir. Sanayiciye yansımaları kadar amatör denizciliğin önünü açacak olması da ayrıca sevindiricidir. Yeni düzenlemeyle birlikte artık herkese imkanları dahilinde yat ve tekne sahibi olmanın yolu açılmıştır” dedi.

“TÜRKİYE, DÜNYA’DA TAMİR VE BAKIM ÜSSÜ HALİNE ÇOK RAHAT GELEBİLİR”

‘Tersanelerimiz özellikle büyük tonajlı havuz kapasitelerini hızla arttırmalıdır. Çok yakın gelecek bu konuda büyük fırsatlar sağlayacaktır’ diyen Yalova Altınova Tersane Girişimcileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Fazıl Uzun ise “2016 Yılı gemi inşa sektörü için tüm dünyada sıkıntılı geçmiştir. Bu nedenle yeni inşa kontratları eski yıllara göre çok gerilemiştir. Ama 2017 Yılına daha umutla başladık. Özellikle ihracata iş yapan tersanelerimiz yeni talepler için azami gayreti sarf etmektedirler. Bunun meyvelerini yılın ilk yarısında göreceğimizi umarak, önümüzdeki aylarda iyi haberler verebileceğimizi düşünüyorum” dedi.

Uzun sözlerine şöyle devam etti: “Özellikle yeni inşa edilip ihracatı yapılan tüm gemi ve deniz araçlarına vergi muafiyeti getirilirse, gemi ihracatına çok büyük katkı sağlanmış olacaktır. Bu da uluslararası rekabet gücümüzü çok çok arttıracak olup, inanıyorum ki yaşadığımız zor döneme rağmen gemi inşa ve ihracatında gözle görünür artış hemen sağlanacaktır.”

DÜNYA DENİZCİLERİ MART AYINDA İSTANBUL’DA

Dünya denizcileri, 21-24 Mart’ta İstanbul’da Pendik Green Park Convention Center’da düzenlenen 14. Uluslararası Exposhipping Denizcilik Fuar ve Konferansı’na biraya gelecek. UBM’in Marintec China başta olmak üzere 5 kıtada 12 farklı denizcilik fuarını üstlendiğine dikkat çeken UBM EMEA Türkiye Proje Danışmanı Esin Göksel Aslıhan, “Türkiye’nin içinde bulunduğu olumsuz koşulları aşarak, Mart ayında İstanbul’da düzenlediğimiz 14. Uluslararası Exposhipping Denizcilik Fuar ve Konferansı’nda 43 ülkeden 150’nin üzerinde firma ve 627 marka ile 57 ülkeden 11 bini aşkın ziyaretçiyi ağırlayacağız. IMEAK Deniz Ticaret Odası’nın Türkiye’de desteklediği tek denizcilik fuarı ve konferansıyız” dedi.

Exposhipping İstanbul’a Ekonomi Bakanlığı’nın destekleri ile Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı Norveç, Almanya, İtalya, Birleşik Arap Emirlikleri gibi 30’dan fazla ülkeden Alım Heyeti’nin katılımı bekleniyor. Exposhipping İstanbul aynı zamanda denizcilik sektöründe çok sayıda uluslararası fuar ve konferansın altında imzası bulunan SEATRADE öncülüğünde düzenlenen ‘Global Maritime Summit’ Zirvesi’ne de evsahipliği yapacak. Uluslararası alanda çok sayıda katılım beklenen Zirve, denizcilik endüstrisini uluslararası ve bölgesel bazda etkileyen kilit konulara odaklanacak. Fuar, Mücitler Pavilyonu ile yenilikçi fikirleri de destekliyor. Yenilikçi fikirlerini ve ürünlerini fuarda sergilemek isteyen denizcilik sektörü mucitlerine, İnovasyon Pavilyonu’nda ücretsiz stand sağlanıyor. Ayrıca, fuar kapsamında küçük ölçekli denizcilik firmalarına uluslararası pazarlara ulaşma fırsatı sunmak üzere New Market Pavilyonu oluşturuldu.

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