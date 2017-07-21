Vizyona girmeden Uluslararası film festivallerinde 3 ödül alan Mezarcı filminin galasının konseri genç pop sanatçısı Ece Mumay tarafından verilecek. Deniz üstünde kurulacak platformda gerçekleştirilecek ilk gala olması nedeniyle Guinness de galaya davet edildi.

Dalaman Belediye Başkanı Muhammed Şaşmaz, organizasyonlarını üstlendikleri etkinliklerde son dakika değişikliği yaparak “Mezarcı Filmi Gala Konseri” için Ece Mumay’ı ilçeye davet etti. Başka Şaşmaz, genç ve yeni bir yetenek olması nedeniyle Ece Mumay’a gala öncesi konser organize ettiklerini söyledi. Son iki ay içinde çıkardığı “Belki Bir Gün” ve “Vazgeç Gönül” single’larıyla yaklaşık 10 milyon kişiye ulaşan Ece Mumay da, kısa sürede elde ettiği başarı ivmesinin takdir edilmesinin ve kendisine yeni fırsatlar yaratılmasının motivasyonunu arttırdığını söyleyerek başka Şaşmaz’a teşekkür etti.

Dalaman’ın eşsiz doğa harikası Sarsala Koyu’nda Pazar gecesi gerçekleştirilecek gala ve konser için deniz üstüne bir platform kuruldu. Yat ve teknelerden de izlenebilecek etkinliklere sinema ve sanat dünyasının önemli isimleri katılacak. Kumsala kurulan portatif portatif tribünler ile koltuklardan da izlenebilecek etkinlik, halka açık olacak. Deniz üstünden gerçekleştirilecek ilk film galası olması nedeniyle Guinness yetkililerinin de izleyeceği etkinlik sırasında sucuk ekmek partisi verilecek.

Çekimleri geçen yıl Dalaman ve Dalyan’da gerçekleştirilen film, Dalaman Belediyesi’nin 50. Yıl kutlamaları ve Türkiye Rafting Şampiyonası bünyesindeki etkinliklerde ilk kez halkın önüne çıkacak. Vizyona girmeden çeşitli uluslararası film festivallerinde 3 ödül alan filmin başrolünü Emre Altuğ üstleniyor. 11 Ağustos’ta vizyona girecek, Usta yazar Osman Şahin’in unutulmaz öyküsünden uyarlanan, yönetmenliğini ve senaristliğini Talip Karamahmutoğlu’nun üstlendiği film, Nilay Erdönmez, Sadık Gürbüz, Mustafa Uzunyılmaz, Turan Özdemir, Orhan Aydın, Hikmet Karagöz, Adem Yılmaz, Hakan Eksen, Bülent Çiftçi gibi güçlü isimlerle dikkat çekiyor.