Deniz Kadah: Antalya'yı Avrupa kupalarında temsil etmek istiyoruz

Süper Lig’de 100 maç oynayarak dalya yapan Antalyaspor’un golcüsü Deniz Kadah, “Sezonu 5’inci sırada bitirip, Antalya’yı Avrupa kupalarında temsil etmek istiyoruz” dedi.

Antalyaspor’un golcü futbolcusu Deniz Kadah, Gençlerbirliği karşılaşmasıyla Süper Lig’deki 100’üncü maçına çıktı. Bundesliga ekiplerinden Hannover 96’dan 2014’te Çaykur Rizespor’a transfer olarak Süper Lig kariyerine başlayan ve sezon başında da Antalyaspor forması giyen Deniz Kadah, şu ana kadar bu maçlarda 29 gol attı.

31 yaşındaki Deniz Kadah, Süper Lig kariyerinde 17 Türkiye Kupası maçında da forma giyerek, 8 gole adını yazdırdı. Deniz Kadah bu sezon Antalyaspor formasıyla ise 24 maçta oynayıp, 7 defa fileleri havalandırdı.

“ANTALYA’YI AVRUPA’DA TEMSİL ETMEK İSTİYORUZ”

Ligdeki son golünü Çaykur Rizespor maçında atan, Gençlerbirliği maçında da 100’üncü karşılaşmasına çıkmanın heyecanını yaşayan Deniz Kadah, takıma daha fazla katkı sağlamak ve sezon sonu hedeflerine ulaşmak istediklerini söyledi.

Kırmızı beyazlıların her maçta iyi mücadele ettiğini anlatan Deniz Kadah ligin son sırasında üst sıralara tırmanarak inanılmaz güzel işler başardıklarını dile getirdi. Takım arkadaşlarının Antalyaspor’un sezonu iyi bir sıralamada tamamlaması için elinden gelen çabayı gösterdiğini vurgulayan Deniz Kadah, “En kötü ihtimalle sezonu 5’inci sırada bitirip, Antalya’yı Avrupa kupalarında temsil etmek istiyoruz” dedi.

“TARAFTARIMIZ AVRUPA HEDEFİ YOLUNDA BİZİ DESTEKLEMELİ”

Takımın sezon sonu hedeflerine ulaşmasında taraftar desteğinin önemine dikkati çeken Deniz Kadah, şunları söyledi: “Şu an harika bir tesis, harika bir stadyum var. Taraftarlar gerçekten takımı muhteşem bir şekilde destekliyor ve şehirden çok büyük bir destek alıyoruz. Her gittiğim yerde desteklerini bize iletiyorlar.

Bundan sonra taraftarlarımızın Avrupa hedefimiz yolunda içerde ve dışarıda oynayacağımız maçlarda bizleri desteklemesi gerekiyor. Biz de bu yönde kendimizi geliştirip, Antalyaspor’u Avrupa kupalarına götürme yolunda elimizden gelen tüm gayreti göstermek istiyoruz.”

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