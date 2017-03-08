Deniz çöpleri ile mücadele artarak devam ediyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye’nin kıyı şeridinde deniz çöpleri ve gemilerin atıklarıyla mücadelesini sürdürüyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, denizlerin temizliği için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Türkiye’nin 8 bin 333 kilometrelik kıyı şeridi, 3 araştırma gemisiyle taranıyor. Deniz Çöpleri toplanıyor!

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, gemilerin operasyonel faaliyetlerinden kaynaklanan atıkların denizi kirletmesinin önüne geçilmesi amacıyla “Gemi Atık Yönetim Sistemi” oluşturdu.

Deniz çöpleri eylem planı 28 kıyı ilinde uygulanacak

Genel Müdürlük, söz konusu sistem kapsamında 2014’te 245 kıyı tesisinde atık alımı hizmeti verirken, bu rakam 269’a çıkarıldı. Turistik amaçlı kullanılan küçük teknelerin atıkları ise “Mavi Kart” takip sistemi ile izleniyor.

Türkiye’de 2015 yılı sonu itibarıyla 57 yat limanında “Mavi Kart Atık Takip Sistemi” bulunuyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, deniz çöpleri ile mücadele amacıyla 2013 yılında, “İstanbul İlinin Deniz Çöpleri Eylem Planı” hazırladı. Projeye ilişkin yönetmelik çalışmaları ise sürüyor. Bakanlık, 2018’de ise 28 kıyı ilinin deniz çöpleri eylem planlarını tamamlamayı hedefliyor.

Bin 112 plajda yüzme suyu profili belirlendi

Yüzme suyu alanlarının ve su kalitesinin korunmasının etkin şekilde sağlanabilmesi için de proje yürüten Bakanlık, bu kapsamda TÜBİTAK-MAM ile “Türkiye Kıyılarında Yüzme Suyu Profillerinin Belirlenmesi Projesi” gerçekleştirdi.

Yapılan çalışma ile denizlerin etkin korunması için bir adım daha atan Bakanlık, proje kapsamında kıyılardaki bin 112 plajın kirlilik baskıları, su kalitesi ve alınması gereken tedbirleri içeren yüzme suyu profillerini belirledi. Proje ile belirlenen yüzme suyu profilleri, hazırlanan web sayfasından ilan edilecek.

Türkiye 444 plajıyla dünyada 2’nci

Yürütülen çalışmalarla Türkiye, denizin temizliğini temsil eden uluslararası çevre ödülü “mavi bayrak” sayısıyla da dikkati çekiyor.

Temiz denizlerin bir göstergesi olarak kıyılardaki mavi bayraklı plaj sayısı 2011 yılında 324 iken, bu sayı bugün itibarıyla 444’e yükseldi.

Türkiye, mavi bayrak sıralamasında 2015’te elde ettiği dünya 2’nciliğini de sürdürüyor.

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