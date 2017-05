CHP de sular durulmuyor. Referandum sonrası başlayan tartışmalar kafaları iyice karıştırdı. Hayır, oranı Kemal Kılıçdaroğlu hanesine artı gibi girse de, Deniz Baykal’ın Antalya’da yaptığı hayır çalışmasının sonuçları, elini güçlendirmiş görünüyor.

Aksi taktirde CHP’yi yine karıştıran bir tutum içerisine girmezdi.

Karıştıran diyorum çünkü bugüne kadar Deniz Baykal’ın yaptığı her şey, söylediği her söz CHP karıştırdı.

Tam da herkes, Deniz Baykal yeniden başkan olmak istiyor derken, bununla kalmayıp, Abdullah Gül’ün bir sonraki cumhurbaşkanı adayı olabileceğini söyledi.

Aslında akıl almıyor, Deniz Baykal ne yapmaya çalışıyor?

CHP’de liderlik (Türk usulü maço) vasfı olmayan bir genel başkan olduğu sürece her türlü muhalif girişim, zaten yara almış bir partiye daha büyük yara açıyor. Üstelik referandum sonuçlarına itiraz devam ederken bunu göz ardı eden girişimler partililer tarafından tepki görüyor. Böyle olunca akıllara ilginç sorular geliyor.

1- Deniz Baykal ne yapmaya çalışıyor?

2- Deniz Baykal CHP Genel Başkanı olmaya mı talip?

3-Referandumla ilgili hukuk süreci devam ederken Deniz Baykal şu anki durumu (referanduma evet) meşrulaştırmak mı istiyor?

4- Deniz Baykal CHP genel başkanı olsa bile cumhurbaşkanı olamayacağı için mi başka birinin ismini veriyor?

5-Son alternatif, Deniz Baykal CHP’nin genel başkanı olduktan sonra cumhurbaşkanı adayı da olabilir mi?

Öyle ya Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önünü de o açmıştı. Şimdi de sıra bana geldi diye düşünüyor olabilir mi?

Daha birkaç soru var aklımda ama onların zamanı var.

Tabi Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili memnuniyetsizlikler bazı muhalifler tarafından devam ediyor.

Hatta konuştuğum bazı partililer Muharrem İnce üzerinde dururken, kimi de artık görüşler birbirine karıştı, fark etmez Meral Akşener bile olabilir diyor.

Yeter ki Kemal Kılıçdaroğlu ve Deniz Baykal olmasın diyenlere de rastladım.

Kısacası Deniz Baykal yine yapacağını yaptı partiyi karıştırdı.

Yetmedi ortalığı karıştırdı.

İnsanların kafasında acaba Abdullah Gül ile daha önce bunları görüştüler mi sorusu geldi.

Sayın Abdullah Gül zan altında kalmamak için olsa gerek hemen yanıt verdi.

Deniz Baykal ısrarla “Cumhurbaşkanlığına hayır dediğini düşünmüyorum” dedi.

Sürekli bir kafa karıştırma politikası ile devam eden kısır döngü de Deniz Baykal nereye varacak hep birlikte göreceğiz.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...