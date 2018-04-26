Amerika’nın Japonya’ya attığı o 2 Atom Bombası; bir şey hariç her şeyi değiştirdi… İkinci Dünya Savaşı bitiverdi… Amerika “dünyanın yeni sahibi” gibi davranmaya başladı… Bombaların gücü ve neden olduğu tahribat, savaşa katılmamış ülkelerin de korkmaya başlamasına neden oldu…

Değişmeyen ise “dünyadaki canlıların en gelişmişi ve en akıllısı” denilen ama “çeşitli ırk ve milliyetlere bölündüğü için” bu sıfatlara “en hırslı” olmayı da ekleyen insanoğlunun, savaşmaktan vazgeçememesiydi…

Taş devrinden beri değiştiremediği tek özelikti bu…

Tarih boyu hep olduğu gibi, başta en iddialıların olduğu herkes, bu yeni silaha sahip olmanın peşine düştü…

Önce casuslar girdi devreye… Aynı anda bilim adamları da çalışmaya başladılar…

…Ve adı konmasa bile “Nükleer Çağ” başlamış oldu…

Çok zaman geçmeden nükleer silah sahibi olan ülke sayısı arttı… İlk bakışta, faydalı bile olmuştu bu… Hiç kimsenin bozmaya cesaret edemeyeceği bir “nükleer denge” kurulmuş gibiydi…

Sonra nükleer enerjiyle çalışan santraller girdi devreye…

Birçok ülkede peş peşe ve hızla yapılan bu yeni güç kaynaklarının, aslında elektrik değil, daha önemli bir “güç” elde etmeyi hedeflediği ise resmen gizleniyordu doğaldır ki…

Asıl hedef, böylece nükleer silah yapımında kullanılacak zenginleştirilmiş uranyum elde edebilmekti… Bunu başaran ülkeleri fark edebilmek, nükleer santralleri kapatmış olanlara bakmak yeterli…

Ama işin bu noktaya gelmesi, ne yazık ki “nükleer dengenin daha da güçlenmiş olması” anlamına gelmiyor… Çünkü nükleer silaha sahip olma hırsının her şeyin önüne geçtiği, ama halkının eğitim düzeyi bunun için yeterli olmayan ülkeler de var… Örneğin saplantılı bir liderin pençelerini geçirdiği Kuzey Kore gibi…

Çin’de yayınlanan South China Morning Post gazetesinin haberine göre, “Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden deprem bilimciler Kuzey Kore’deki nükleer deneme alanı Punggye-ri’nin kısmi olarak hasar gördüğünün tespit edilmiş bulunuyor.”

“Burada bir kez daha test yapılması durumunda bunun ‘çevresel bir faciaya’ neden olur, Zaten Kuzey Kore’nin son nükleer denemesini yaptığı Mantap Dağı altındaki test alanında kısmi çökmeye neden olmuş durumda.” diyen gazete, “Kuzey Kore’de geçen Ekim ayında nükleer deneme alanında bir tünelin çökmesi sonucu yaklaşık 200 kişinin hayatını kaybettiğini de” yazıyor…

Uzun lafın kısası, Nükleer Denge’nin karşısına “insanî dengesizlik” çıkmış durumda…

…Ve bu dengesizlik, günümüzde dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük tehlike…

Gözlerinizi kapatıp, söylemleri ve yapıklarıyla her gün medyayı işgal edenlerin, sıradan bireyler değil, ülke liderleri olduğunu düşünürseniz, bana hak verirsiniz..!