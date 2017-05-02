Aslında dünyada, son zamanlarda “demokraside kötüye gidiş” düşüncesi yaygın. Ama şimdiye kadar pek fazla dillendirilmedi. Son zamanlarda dünyada demokrasiye, insan haklarına daha fazla değinen Almanya, neredeyse bu konuda dünyadaki tek ses olma yolunda ilerliyor.

Trump’ın seçilişine hiç memnun olmamış, Müslümanlarla ilgili yaptığı açıklamaları en çok Merkel eleştirmişti.

Almanya dışında fazla tepki gösteren olmamıştı. İnsan hakları ve demokrasinin yüksek sesli savunucusu konumuna giren Almanya, hız kesmedi.

Hatta neredeyse bu yüzden İsrail ile olan ilişkilerini tehlikeye attı. Bu konuyu, “Almanya kompleksinden kurtuluyor” başlıklı yazımda anlatmıştım.

En son Somali’de temaslarda bulunan Sigmar Gabriel’in itirazları da bu yöndeydi.

Merkel de ziyarette bulunduğu Suudi Arabistan’a, İnsan hakları olmaması sebebiyle silah satmadıklarını açıklamıştı.

Hatta kendisi ziyarette iken Alman medyasında, Suudi Arabistan’da kadınların ne kadar kötü bir durumda olduğu gösterildi sürekli.

Merkel belki de küçük bir protesto yaparak başörtüsü almadan gitti bu ülkeye.

Şimdiye kadar Almanya’da, dış ülkelerdeki demokrasi anlayışı eleştirilirken, bunlara bir yenisi eklendi.

Üstelik bu kez özeleştiri de vardı. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Almanya ve dünyada demokrasinin baskı altında olduğu ve bu alanda daha kararlı bir şekilde çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Alman cumhurbaşkanı Steinmeier Berlin’de kalabalık bir topluluk önünde, bir ödül törenindeki konuşmasında , “Komşularımızda, yurtdışındaki partnerlerimizde ve Almanya’da birçok kişi demokrasiye sırtını dönüyor” dedi.

Böyle bir özeleştiriyi kendi ülkemizde görebilir miyiz bilmiyorum ama” giderek insanların basit cevaplar ve basit dost-düşman cephelerinin özlemini çektiğini” otoriterliğe yönelik yeni bir hayranlığın gözlemlendiğini (ki buna katılmamak elde değil) söyledi.

Şimdi bu yazdıklarımı Türkiye’ye gönderme olarak algılayacaklar için hemen belirteyim, Cumhurbaşkanı sözlerine açıklık getirdi. “Bunlardan hemen Türkiye’yi mi kastediyor derseniz, hayır, Türkiye’den hiç bahsetmiyorum bile Avrupa Birliği’nin göbeğinde dahi bundan yıllar önce akla hayale sığmayacak gelişmeler yaşıyoruz” dedi.

Bu da tabi her an Türkiye eleştirisi bekleyenler için şaşırtıcı oldu.

Bakalım Almanya demokrasi ve insan hakları konusunda aldığı, bayrak taşıyıcılığı yapma görevini ve hızını nereye kadar sürdürecek?

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