Trump’ın söylediği her söz, attığı her imza krize yol açıyor. Yakın zamanda bunu Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak kabul etmesiyle yaşadık. Trump şimdi de “kalleşler

ordusu” kararıyla Suriye’deki yangına körükle gidiyor.

Demokrasi, bugüne kadar bulunabilmiş en iyi yönetim biçimi. Ama, işte onun da bazı zaafları var.

Adaylar arasında en iyisini seçeyim derken bazen en tehlikelisini seçebiliyor seçmen.

Dünya, Hitler’de yaşamıştı bunu.

Şimdi de Trump’la yaşıyor.

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Trump, başkanlık seçimi öncesinde şu vaatlerde bulunmuştu:

-Polis, terörist olduğundan şüphelendiği kişileri sorgularken başlarını su altında tutup onları havasız bırakabilecek ve böylece konuşmalarını sağlayabilecek.

-ABD’de yaşayan Müslümanlar güvenlik güçleri tarafından sürekli olarak takip altında tutulacak. Bu, terörle mücadele yöntemi olarak benimsenecek.

-Ülkede yaşayan 11 milyon kayıtsız göçmen sınır dışı edilecek.

-Çin yönetimi üzerinde baskılar artırılacak.

-Çevre sorunlarının çözümü konusunda titiz davranılmayacak. İklim değişikliği ve küresel ısınma “aldatma” olarak görülecek.

-Şirketlere getirilen çevre standartları, onların küresel piyasadaki rekabet güçlerini engellediği için aşağı çekilecek.

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Yani dünya Trump’la henüz tam anlamıyla tanışmadı.

Yeni çılgınlıklarına hazır olmak lazım…