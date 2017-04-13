CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, “Evet diyen kardeşlerime sesleniyorum, sizin dediğiniz çıkarsa Türkiye’de büyük bir ekonomik kriz başlayacak. Dolar hızla artacak. Türkiye’ye turist gelmeyecek. Türkiye’nin güvenliği kökten sarsılacak” dedi.

Yılmaz, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında 16 Nisan’da yapılacak referandumda oylanacak anayasa değişikliklerine dikkat çekerek, “Demokrasinin altı oyuluyor” iddiasında bulundu ve şöyle devam etti:

“Biz Türkiye’nin bir açık hava cezaevine dönüşmesini istemiyoruz.

Medyanın susturulmasını istemiyoruz.

Türkiye’nin bu savaş politikalarıyla Türkiye’nin bir mülteci çöplüğüne dönüştürülmesini istemiyoruz.

“SİZİN DEDİĞİNİZ ÇIKARSA TÜRKİYE’DE BÜYÜK BİR EKONOMİK KRİZ BAŞLAYACAK”-

Evet diyen kardeşlerime sesleniyorum, sizin dediğiniz çıkarsa Türkiye’de büyük bir ekonomik kriz başlayacak. Dolar hızla artacak. Türkiye’ye turist gelmeyecek. Türkiye’nin güvenliği kökten sarsılacak.

Referandum çalışmalarında özellikle Doğu bölgemizde valilerin, kaymakamların ve muhtarların seçmenin tercihi üzerinde ciddi baskısı var.”

KIBRIS UYARISI-

Kıbrıs konusunda yaşananlara işaret eden Yılmaz, şöyle dedi:

“Rum tarafı ikiyüzlü, Rum tarafı kaypak. Hiçbir zaman siyasi eşitliğe inanmamış bir taraf.

Bu çözüm arayışı bundan önceki çözüm arayışlarına benzemiyor. Bu çözüm arayışında Türkiye’yi siyasi olarak Ada’dan uzaklaştırma hedefi var ve askeri olarak da Türkiye’yi orada cılız hale bırakma durumu söz konusu.

Türkiye adil, kapsamlı, siyasi eşitliğe dayanan, iki tarafın mutlak siyasi eşitliğine dayanan bir çözümü desteklemeli ama Rum’un kuyruğuna takılıp nasıl olsa bir çözüm anlayışıyla hareket edip Türkiye’nin çıkarlarını kökten sarsmak, Türkiye’yi siyasi olarak Kıbrıs’tan uzaklaştırmak, askeri olarak Türkiye’yi zayıflatıp belini kırmak asla bir strateji olamaz.

PKK bile Membiç’ten çıkmak istemezken Türk Ordusunu Ada’dan uzaklaştırmak asla kabul edilemez.”

“AYNI GÜVENLİKLİ BÖLGE VE UÇUŞA YASAK BÖLGE SURİYE’DE PKK’NIN KONTROL ETTİĞİ ALAN İÇİNDE ABD TARAFINDAN GÜNDEME GETİRİLEBİLİR”-

Suriye’de yaşananlara işaret eden ve güvenli bölge tartışmalarına değinen Yılmaz, şunları söyledi:

“Gündeme gelen Suriye’de güvenli bölgeler ve uçuşa yasak bölge fikrinin altında da esasen bir kesimin düşündüğü İdlib’deki muhalifleri güvenceye kavuşturmak, Esad’ın saldırılarından korumaktır. Ama diğer yandan baktığımız zaman bu güvenlikli bölge ve uçuşa yasak bölge konusunda da Türkiye çok fazla diretirse aynı güvenlikli bölge ve uçuşa yasak bölge Suriye’de PKK’nın kontrol ettiği alan için de ABD tarafından gündeme getirilebilir. Türkiye bu güvenli bölge ve uçuşa yasak bölge konusunda iki defa düşünmek zorunda. Eğer bunda diretirse şimdiden söylüyorum, Suriye’nin bir bölümünde Fırat’ın doğusundaki alan ABD tarafından güvenli bölge ilan edilecek, uçuşa yasak bölge ilan edilecek ve asla oraya dönük herhangi bir operasyonun yapılmasına izin verilmeyecek. Ve o bölge otonom bir alana belki de federal bir alana kavuşturulacak.

Suriye’de parça başı çözüm yol değildir.”

Bir soru üzerine Yılmaz, “AB sürecini gözden geçirme konusu, bu kadar absürt bir şey olamaz” yanıtını verdi.

Çin modeline yönelik bir soruya Yılmaz, “Bunu dillendirmek şu anlama geliyor. Ben acaba bir yolunu bulup Kürt seçmeni kandırabilir miyim, Kürtleri kandırabilir miyim” dedi. (ANKA)

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