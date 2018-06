Demokrasi denilen halkın iradesine dayalı yönetim biçimini benimsemişsek değişim kaçınılmazıdır. İster mevcutlar tekrar gelsin, isterse muhalifler, herkes bu değişime ayak uydurma ve kabullenmek zorundadır.

Her şeyin değiştiği bir ortamda, yeniden seçilmiş olsalar da eski söylemlerle yola çıkmak o iktidarı fazla ileriye götürmez. Kendi yaratıklarını görmeyip, muhalifler gibi “memleketin çok sorunu var, çözmemiz lazım” demek ne kadar gerçekçi? Bırakın da biraz da başkaları çözsün eğer demokrasiye inanıyorsak.

Bu seçimler, ümit ediyoruz Türkiye’yi yeni ufuklara taşır. Hak ettiğimiz, 100 yıllık hedefimiz olan batılı standartlarda bir yönetim ve yaşam biçiminin kapılarını açar.

Bir, iki tatsız olay dışında ülkemiz çok güzel bir seçim süreci geçirdi. Bazı adayların meydanların coşkusuyla istemedikleri kelimeleri kullansalar da kazasız belasız yaşandı ve bitti. Hayırlısıyla Pazar gecesi sayımları da bazı karanlık güçlerin oyunlarıyla kaçak göçek olmadan, rakamları tahrif etmeden tamamlayabilirsek, tüm dünyanın bize bakışı değişecektir. Bunun ötesinde kendimize saygı duyacağız. Bu bize kaybettiğimiz öz güveni geri getirecektir.

Bu nedenle oy kullanmak kadar her bir oyun sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesini ve gittiği yere yazılmasını izlemek her vatandaşın görevi. Demokrasilerde en büyük denetçi vatandaştır.

Vatandaş bir oyla gelen bu denetim yetkisiyle iktidarlar üzerinde baskı kurabilirse, başka deyişle, ifadesini, fikrini yasal kapsamında özgürce yapabilirse, sorgulayabilirse, hesaba çekebilirse dahası soru sorabilirse, çok ileriye gideriz. Bunun için demokrasiyi değişim aracı olarak kullanmalıyız. Fırsat buysa 24 Haziran bu büyük bir fırsatı kendiliğinden ortaya çıkardı zaten.

MİLLİ İRADE NEREDE?

Yakın zamanda her kararın dayağını milli irade olarak açıklandı. Varsa yoksa milli irade. Eğitim sistemi, vergi politikaları, doğum yöntemleri bile değiştirilse adına milli irade denildi.

Şimdi seçimlerde bakalım bu milli irade nerede, nasıl oluşacak? Sonuçları için kolayca “milli iradeye böyle istedi, saygı duyuyoruz” denilebilecek mi? “Son çıkan ışıkları kapatsın” denilerek parti binaları saat 21’de boşaltılacak mı? Geleneksel mazlum ve mağdur söylemlere geri dönülecek mi?

AKP’NİN EN BÜYÜK HATASI

Bu seçim sonuçları tüm kesimler tarafından en ince ayrıntılarına kadar değerlendirtecektir. En fazla da AK tarafından. Bu seçimlerde bize göre AKP’nin en büyük hatası, diğer muhaliflerin partilerin eylemlerini iyi okuyamaması olacaktır.

Muhaliflere kimlerin destek verdiği, neden meydanları doldurdukları, neye tepki gösterip neyi alkışladıkları iyice gözlenseydi, (Örneğin İnce’nin en son İzmir mitingi) ve buna uygun söylemler geliştirilseydi, sonuçlar çok farklı olabilirdi.

Klasik “ yaptık, ettik, usta, çırak” cümleleri yerine esen değişim rüzgarlarına uygun olanlar kullanılsaydı, işler değişebilirdi. Bir de zorlama videolarla rakiplerine büyük kozlar vermeyeceklerdi, sadece istenilen soruların sorulduğu ekranlara bu kadar çok çıkmayacaklardı.

SOĞAN VE PATATESE NE OLDU?

Dikkat ediniz, her ay bir gıda ürünün fiyatı zirve yapıyor. Et ürünlerinde baş edemedik, nohut, pirinç derken, geçen ay Antep fıstığı patladı, şimdi de patates ve soğan. Arkadaş; hepsinin de mi üretimi az, hepsinde de mi mevsimsel koşullar rol oynadı?

Yeni başkanın ilk işi milletin sofrasını zenginleştirmek olmalı. Hadi etten, bakliyattan geçtik, patatese, soğana ne oldu? Tam seçim öncesinde gündemin bir nolu maddesi haline kim getirdi? Kesin dış odaklar.

Bunlar, örneğin patates üretimin dörtte birinin yapıldığı Ödemiş’e gidip tüm ürünleri satın almışlardır ve çöpe dökmüşlerdi. Amaç, dolarda, avroda, olduğu gibi AKP’yi bu defa buradan vurmak. Biz de inandık bu senaryoya geçmişte diğer konularda olduğu gibi.

Sandığınız hayırlı, oyunuz mübarek olsun. Gelecek ve memleket hepimizin.