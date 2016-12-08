Demirtaş’tan mektup: HDP Türkiye halkları için biricik umut kaynağıdır

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi’nde kendisi ile görüşen yakınları aracılığı ile partililere gönderdiği mektupta, “HDP; bütün Türkiye halkları için biricik umut kaynağıdır. Özgürlük ve barış için halkın bize, bizim halka olan ihtiyaç ve bağlılığımız dört duvarla sınırlanamayacak kadar güçlü bir duygudur” dedi.
Haklarında açılan terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 4 Kasım günü Diyarbakır’dan Edirne’ye getirilerek F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’ne konuldu. Dün eşi Başak Demirtaş ve kız kardeşi Bahar Demirtaş’ın yanı sıra ilk kez görüşmeye kızları Delal ile Dilda, annesi Sadiye ve babası Tahir ile erkek kardeşi Süleyman Demirtaş ile cezaevinde görüşen Selahattin Demirtaş, partililerine hitaban bir mektup yazdı. Moralinin her zamankinden yüksek olduğunu belirten Demirtaş, mektubunda şunları yazdı:
“Değerli arkadaşlar, Birlikte yürüttüğümüz zorlu siyasi mücadelede bir müddet zorunlu mekan değişikliği yapmak durumunda kaldık. Ancak mücadele kararlılığımız, moral ve coşkumuz her zamankinden daha yüksektir. Buna yürekten inanmanızı istiyorum.
Değerli arkadaşlar; Birlikte yürüttüğümüz zorlu siyasi mücadelede bir müddet zorunlu mekan değişikliği yapmak durumunda kaldık. Ancak mücadele kararlılığımız, moral ve coşkumuz her zamankinden daha yüksektir. Buna yürekten inanmanızı istiyorum. HDP bütün Türkiye halkları için biricik umut kaynağıdır. Özgürlük ve barış için halkın bize, bizim halka olan ihtiyaç ve bağlılığımız dört duvarla sınırlanamayacak kadar güçlü bir duygudur. Bütün yoldaşlarımın, tarihin bize yüklediği bu erdemli sorumluluk ve görevi yerine getirmedeki tereddütsüz duruşu, benim buradaki moral kaynağımdır. Bu rehine durumunun uzun sürmeyeceği bilinmelidir. Burada bizi hukuk dışı bir şekilde rehin almaya çalışan siyasi zihniyete en büyük cevabımız, HDP’yi büyütmek olacaktır. Hepinize güveniyor ve inanıyorum. Hep birlikte daha büyük başarılara imza atacağımızdan emin olun. Biz gayet iyi ve moralliyiz, sizler de öyle olun. Bütün çalışma arkadaşlarıma yürek dolusu selam ve sevgilerimi iletiyorum. Dostlukla. Selahattin Demirtaş. Edirne Cezaevi.”