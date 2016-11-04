Demirtaş ve Yüksekdağ tutuklandı HDP Eş Genel Başkanları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı..

Dün gece gözaltına alınan, Diyarbakır’da bu sabah sevk edildikleri adliyede savcının tutuklanmalarını istediği HHDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Demirtaş ve Yüksekdağ Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığ’nın yürüttüğü terör soruşturması kapsamında HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş Diyarbakır’daki konutunda, Figen Yüksekdağ ise Ankara’da dün sabaha karşı gözaltına alındı.

Demirtaş’ın kapıyı açmamasına rağmen içeriye giren polisler gözaltı işlemini uyguladı. Demirtaş, Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, Eş Genel Başkan yardımcısı Meral Danış Beştaş ve Muş milletvekili Ahmet Yıldırım, polislerle tartıştı.

POLİSLERE DİRENDİLER

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığ’nın yürüttüğü terör soruşturması kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, saat 01.00 sıralarında HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirntaş’ı gözaltına almak üzere merkez Kayapınar İlçesi’ndeki konutuna geldi. Demirtaş, ellerinde gözaltı kararı bulunan polislere uzun süre kapıyı açmadı. Bu sırada Demirtaş’ın avukatları ile HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Meral Danış Beştaş ve Muş milletvekili Ahmet Yıldırım ile birçok partili de konuta geldi. Uzun süre Demirtaş’ın kapıyı açmaması üzerine iddiaya göre TEM ekipleri içeri girerek Demirtaş’a gözaltı işlemi uyguladı.

HDP’Lİ BEŞTAŞ VE YILDIRM POLİSLERLE TARTIŞTI

Selahattin Demirtaş gözaltına alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, Eş Genel Başkan Yardımcısı Beştaş ve Muş milletvekili Yıldırım ve avukatları, sitenin bahçesinde polis araçlarının önüne geçerek engellemeye çalıştı. Çıkan tartışmanın ardından Beştaş ve Yıldırım’ı uzaklaştıran polis, Demirtaş’ı Emniyet’e götürdü.

DEMİRTAŞ ADLİYE YE ÇIKARILDI

DİYARBAKIR’da, dün Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında evinden gözaltına alınan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, bu sabah avukatı ile birlikte adliyeye çıkarıldı.

Demirtaş’ın adliyede savcıya ifade verdiği ve savcının kararı beklendiği belirtildi. Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan partinin diğer Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın da Ankara’dan Diyarbakır’a getirildiği öğrenildi. Aynı soruşturma kapsamında bulunan haklarında Diyarbakır’da soruşturma açılan 6 milletvekilinin ifadeleri alındıktan sonra mı karar verileceği, yoksa ayrı ayrı mı karar verileceği öğrenilemedi.

SAVCI TUTUKLAMA İSTEDİ

Dün gece evinde gözaltına alınan ve bu sabaH Diyarbakır Adliyesi’ne çıkaralarak savcıya ifade veren HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklanma istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Demirtaş ve Yüksekdağ tutuklandı

Bu arada HDP Diyarbakır milletvekilleri Nursel Aydoğan ile Ziya Pir de aynı saatlerde Diyarbakır’da gözaltına alınarak Emniyet’e götürüldü.

YÜKSEKDAĞ İSE ANKARA’DA GÖZALTINA ALINDI

Diyarbakır’da bu olayların yaşandığı aynı saatlerde HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ da Ankara’daki konutunda gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen Yüksekdağ’ın, daha sonra soruşturmanın yürütüldüğü Diyarbakır’a götürüleceği belirtildi.

HDP’Lİ YÜKSEKDAĞ VE YILDIRIM’IN İFADESİ BİTTİ, ÖNDER VE PİR İFADE VERİYOR

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında dün Ankara’daki evinde gözaltına alınarak Diyarbakır Adliyesine getirilen HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ve HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım’ın soruşturma savcısına verdikleri ifade işlemi sona ererken, savcılığın kararı beklendiği öğrenildi.

Ankara’da dün gözaltına alınan HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreya Önder ve Diyarbakır’da gözaltına alınan HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir’in ise soruşturmaya yürütülen Cumhuriyet savcısına verdikleri ifade işleminin sürdüğü öğrenildi. Demirtaş ve Yüksekdağ tutuklandı

Gözaltına alınan HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ ve 4 vekilinin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 6-8 Ekim 2014 tarihleri arasında yaşanan olaylarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltanı alındıkları belirtildi.

ZİYA PİR SERBEST BIRAKILDI

Dün gece yapılan operasyonla Ankara’da gözaltına alınan ve Diyarbakır’a getirilen HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklama istemiyle Sulh Ceeza Hakimliğine sevk edildi.

Aynı soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan ve savcıya ifade veren HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir ise, adlı kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Pir’e yurt dışı yasağı getirildi.

OPERASYONLAR TWITTER’DAN DUYURULDU

HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ’ın gözaltına alınma işlemleri ilk olarak Twitter’dan atılan mesajlarla duyuruldu. Yüksekdağ’ın danışmanı Sıtkı Güngör saat 01.09’da attığı tweet ile “HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın evi şuan polisler tarafından basılıyor” ifadesiyle polis baskınını sosyal medyadan paylaştı.

DEMİRTAŞ: EMNİYET YETKİLİLERİ KAPIMDA

Bu gelişmeden kısa süre sonra da Selahattin Demirtaş, saat 01.30’da “Diyarbakırda evimde zorla gözaltına alınma kararı ile emniyet yetkilileri kapımda” tweet’ini attı. İki mesajdan sonra sosyal medyada konu ile ilgili çok sayıda paylaşım yapıldı. Demirtaş ve Yüksekdağ tutuklandı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Diyarbakır, Şırnak, Hakkari, Vanve Bingöl Cumhuriyet Başsavcılıklarının ilgili kolluk birimlerine vermiş oldukları talimatlar doğrultusunda; HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile birlikte toplam 11 milletvekilinin gözaltına alındıkları bildirildi. Açıklamada gözaltına alınan HDP’lilerin isimleri şöyle:

1- Selahattin Demirtaş,

2- Figen Yüksekdağ

3- Ferhat Encü

4- Leyla Birlik

3- Selma Irmak

6- Abdullah Zeydan

7- İdris Baluken

8- Sırrı Süreyya Önder

9- Ziya Pir

10- Gülser Yıldırım

11- Nursel Aydoğan’ın

Bakanlık açıklamasında hakkında yakalama kararı bulunan Faysal Sarıyıldız ve Tuğba Hezer Öztürk’ün yurtdışında olduğu belirtildi. Gözaltı kararları olan İmam Taşçıer ve Nihat Akdoğan ile ilgili sürecin ise devam ettiği açıklandı.

İdris Baluken de gözaltında

HDP milletvekili İdris Baluken, Ankara’da HDP Genel Merkezi’nde polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltı için genel merkeze gelen polis ekipleriyle partililer arasında arbede yaşandı.

Baluken, Bingöl’e getirildi

ANKARA genel merkez binasında dün akşam gözaltına alınan HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, ifadesi alınmak üzere karayoluyla Bingöl’e getirildi.

HDP’ye yönelik bazı kentlerde eş zamanlı düzenlenen operasyonlar kapsamında, Ankara’daki genel merkez binasında dün akşam gözaltına alınan HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, karayolundan sivil bir araçla Bingöl’e getirildi. Bugün sabah saatlerinde Bingöl’e getirilen Baluken, adliyeye çıkarıldı. Baluken’in savcılıktaki ifadesi devam ediyor.

HDP GRUP BAŞKAN VEKİLİ BALUKEN TUTUKLANDI

Ankara’da Genel Merkez binasında dün gece gözaltına alınan ve hakkında Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında uçak ile Bingöl’e getirilen HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, Bingöl Adliyesi’ndeki savcılık sorgusundan sonra tutuklanma talebi ile Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı. Sulh Ceza Hakimliği, Baluken hakkında tutuklama kararı verdi. Baluken’in, hem savcılıkta hem de Sulh Ceza Hakimliğinde ifade vermediği öğrenildi.

ZİYA PİR SERBEST BIRAKILDI

Dün gece yapılan operasyonla Ankara’da gözaltına alınan ve Diyarbakır’a getirilen HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklama istemiyle Sulh Ceeza Hakimliğine sevk edildi.

Aynı soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan ve savcıya ifade veren HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir ise, adlı kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Pir’e yurt dışı yasağı getirildi.

ADLİYE ÖNÜNDE BEKLEYEN GRUBA MÜDAHALE: SEBAHAT TUNCEL’İN DE OLDUĞU 10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile HDP’li 4 vekilin haklarındaki soruşturma kapsamında Diyarbakır Adliye binasındaki işlemleri sürürken, Adliye dışında bekleyen grup polisin uyarısı ile dağılmayınca gruba müdahale edildi. Yapılan müdahale sonucu aralarında DBP Eş Genel Başkanı Sabahat Tuncel’in bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

HDP’nin Eş Genel Başkanları ve 4 Milletvekilinin Diyarbakır Adliyesindeki işlemleri sürerken, Adliye önüne gelen yaklaşık 100 kişilik bir grup kaldırımda beklemeye başladı. Adliye çevresinde geniş güvenlik önlemi alan polis, grubun dağılması konusunda uyarı yaptı. Uyarı ile birlikte grubun büyük kısmı dağılırken, aralarında HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp ve DBP Eş Genel Başkanı Sabahat Tuncel’in bulunduğu yaklaşık 10 kişilik grup oturmakta direnince polis gruba müdahale etti. Polis, HDP milletvekili Sibel Yiğitalp dışında kalan ve aralarında DBP Eş Genel başkanı Tuncel’in de bulunduğu 10 kişiyi gözaltına aldı.

BALUKEN, “KAFAMA BASMAYIN”

HDP’ye yönelik gece yarısı gerçekleştirilen operasyon sırasında Grup Başkanvekili İdris Baluken’in gözaltına alındığı anlar kameralara yansıdı.Gözaltılarla ilgili operasyon haberinin duyulduğu dakikalarda HDP Genel Merkezi’ne gelen İdris Baluken, bazı partililerle polis arasında yaşanan arbede arasında gözaltına alındı. Polis aracına götürülürken halkın iradesine darbe vurulduğunu söyleyen Baluken’in “Kafama basmayın. … Ben yüzbinlerce oyun temsilcisiyim. Öyle kafama bastırarak götüremezsin beni” diyerek tepki gösterdiği duyuldu. Baluken’in Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü öğrenildi. Bu arada yetkililer, operasyon sırasında HDP Genel Merkezi’nde aramanın söz konusu olmadığını bildirdiler.

HDP BİNASINDA GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

HDP eşbaşkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile birlikte toplam 9 milletvekilinin gözaltına alındığı operasyonda Ankara’daki HDP Genel Merkezi’nde polis ile partililer arasında tartışmalar yaşandı. Grup Başkanvekili İdris Baluken’in gözaltına alınmasının ardından HDP Genel Merkezi’nin bulunduğu bölgedeki tüm yollara barikatlar kurulup, Çevik Kuvvet ve TOMA’larla trafiğe kapatıldı.

HDP Milletvekili Ferhat Encü gözaltında

HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Şişli Feriköy’de gözaltına alındı. Encü, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Vatan Caddesi’nden bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Encü’nün Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüleceği öğrenildi.

Öte yandan, HDP Milletvekili Encü’nün dün Belçika’nın başkenti Brüksel’e gitmek istediği sırada hakkında yurtdışı yasağı bulunduğu gerekçesiyle İstanbul Atatürk Havalimanı’nda pasaportuna el konulmuştu.

Milletvekilleri Zeydan ve Irmak Hakkari’ye getirildi

HAKKARİ Cumhuriyet Başsavcılığ’nın yürüttüğü terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP Hakkari Milletvekilleri Abdullah Zeydan ile Selma Irmak, Hakkari’de savcılığa sevkedildi.

Yürütülen soruşturmalar kapsamında Zeydan ve Irmak Ankara’daki evlerinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan Irmak ve Zeydan uçakla Van’a, Van’dan da helikopterle Hakkari’ye getirildi. Zeydan ve Irmak daha sonra da soruşturmayı yürüten savcılığa çıkarıldı. Hakkari adliyesi çevresinde ise yoğun güvenlik önlemleri alındı.

BİRLİK VE AYDOĞAN TUTUKLANDI

Sevk edildikleri Şırnak Adliyesi’nde savcının tutuklanmalarını talep ettiği HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik ve HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı. Birlik ve Aydoğan tutuklandı.

HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü için ise savcılık kararı bekleniyor.

İMAM TAŞÇIER SERBEST

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının yürütüttüğü soruşturma kasamında bugün Ankara’da kaldığı otelde gözaltına alınıp Diyarbakır’a getirilen HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER, SERBEST

Ankara’da gözaltına alınıp Diyarbakır’a getirilen HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, sevk edildiği Adliye’de savcının tutuklanması istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı. Sulh Ceza Hakimliği, Sırrı Süreyya Önder’i adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Önder’e ayrıca yurtdışı yasağı konuldu.

YÜKSEKDAĞ VE YILDIRIM TUTUKLANDI

Dün gece gözaltına alınan, Diyarbakır’da bu sabah sevk edildikleri adliyede savcının tutuklanmalarını istediği HDP Eş Genel Başkan Demirtaş ve Yüksekdağ ile Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Ferit ASLAN-Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, Tahsin GÜNER- Muhammet BAYRAM /ANKARA, Çağatay KENARLI/İSTANBUL- Aziz ÖNAL-Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL- HAKKARİ- ŞIRNAK, (DHA)

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