Demirtaş: Geri adım atmayacağız. HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, gözaltına alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Gültan Kışanak ve Eş Başkan Fırat Anlı’nın 5 gün sonra adliyeye sevk edilmelerine tepki gösterdi.

Demirtaş, “Bunun kanunda, hukukta, nerede yeri var? Bu bir onursuzluk dayatmasıdır. Mesele Kışanak, Anlı meselesi değildir” dedi. Demirtaş, “Bedeli ne olursa olsun geri adım atmayacağız” diye konuştu.

Demirtaş: Geri adım atmayacağız diye konuştu. Aralarında milletvekillerinin de bulunduğu partililer eşliğinde bugün de Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde basın açıklaması yaptı. Polis ekipleri, bu sırada çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Büyükşehir Belediyesi Başkanı Gültan Kışanak ve Eş Başkan Fırat Anlı’nın 5 gün gözaltında tutulduktan sonra adliyeye sevk edilmesine tepki gösteren Demirtaş şunları söyledi:

“Belediye başkanlarımız adil bir yargılanmada değiller, rehin olarak tutuluyorlar. 5 gündür soru bile sormuyor savcı.

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5 gündür ne bekliyorsun? Soru sormak için 5 gün hücrede mi tutman lazım belediye eşbaşkanını?

SEN KİMSİN YA?

Sen kimsin ya? İfadeye çağırdın da gelmedi mi? Belediye ile adliye zaten yan yana. Savcı efendi ille gözaltına aldıracak, 5 gün, 10 gün gözaltında tutacak.

Bunun kanunda, hukukta, nerede yeri var? Bu bir onursuzluk dayatmasıdır. Mesele Gültan Kışanak, Fırat Anlı meselesi değildir” diye konuştu. Demirtaş: Geri adım atmayacağız dedi.

Şimdi ‘Erdoğan bizim padişahımızdır’ demeyen herkes terörist ilan edilmiş durumda. Bunun adına da ‘ileri demokrasi’ diyorlar.

Türkiye’nin uyanması lazım. Türkiye’nin batısında yaşayan, adaletten yana bir yaşam isteyen herkes bugün sesini Kürt’ün sesine katmazsa yarın ah vah edecek fırsatı bile bulamayacaklar. Gün bugündür.

DAYANIŞMANIN GÜNÜ BUGÜNDÜR

“Bürokrasi içinde de bütün bu gidişatın tehlikesini görenler seslerini çıkaracaklarsa bugün çıkaracaklar. Bir tane mi hukuku savunacak savcı yok bu ülkede?

‘Bıktım artık bu baskıdan, hukuksuzluktan’ diyebilecek, ‘Erdoğan’a biat etmeyeceğim’ diyebilecek tek bir cesur bürokrat kalmadı mı? Neredesiniz?

Bak hepinizi terörist ilan ettiler, herkesi görevden alıyorlar. Neden? Yeterince Erdoğan’a biat etmemişler diye. Erdoğan’a kul köle olunması lazım. Demirtaş: Geri adım atmayacağız diye konuştu.

İlla hepimiz 100 yaşına kadar yaşayacağız diye bir şey yok. Allah’ın takdiridir. Onurlu bir dakika yaşayalım, 100 yıl şerefsiz yaşamaktan iyidir. Biz böyle bir halkız” dedi.

MEMURLARA, DOKTORLARA, ÖĞRETMENLERE, AKADEMİSYENLERE YÖNELİK UYGULAMALARI DA ELEŞTİRDİ

İşleri, ekmekleri ellerinden alınıyor. AKP’li olmayan, AKP’de olup da Erdoğan’a biat etmeyen kimseye yer yok. Devlet 1950’ye kadar devlet CHP’nin devletiydi.

Şimdi, Erdoğan’ın. Devam edecek de nereye kadar? İşte bizim bileğimizi bükemeyecekleri sürece kazanamayacaklarını bildikleri için için temel saldırı noktaları HDP’dir. İrademizi kırmaya çalışıyorlar.

BUGÜN BELEDİYE EŞBAŞKANLARIMIZ, YARIN MİLLETVEKİLLERİMİZ

Bahçeli gibi Saray’da 4C iş bulduğu için sevinenler, yarın sıra sana geldiğinde seni savunacak kimseyi bulamayacaksın. Koltuğunu korumak için ilkesini satan genel başkanlar umut değil.

Ne ana muhalefette, ne yavru muhalefette umut yok. Rektörlük seçimi yok artık, kendisi atayacak. Yarın milletvekili seçimini de yapmaz. Der ki ‘En iyisini, en yerlisini, en millisini ben seçerim.’ Damadı, kayınçosu, eniştesi ne varsa onları milletvekili yapar.

Bunlar trajikomik gelebilir ama bunu yapmış bir lider var yakın geçmişte, bıyığı kısa, adı Hitler. O da aynı şeyleri yapmış, partileri kapatmış, ne kadar muhalif varsa tutuklamış, kendini başkan ilan etmiş.

Bakın aynısı. Bu tür çılgın anlayışların yapamayacağı yok. Bunlara karşı bir kişi bile karanlıkta bir kibrit çöpü yaksa orası karanlık olmaktan çıkar. Biz bunun mücadelesini yürüttüğümüz için üzerimize bu kadar barbarca geliyorlar. Gelmeye de devam etsinler.

MAZLUM MUDUR, EZİLEN MİDİR DİRENMEYE HAZIR MIDIR?

Biz her gün ittifakımızı sokaklarda ev eve dolaşarak büyüteceğiz. Elinden tuttuğumuzun kimliğine bakmayacağız. Mazlum mudur, ezilen midir direnmeye hazır mıdır, buna bakacağız.

Belediye başkanını uçaktan iner inmez alıyor. Zannedersiniz suç üstü hali var, belediye başkanının evini basıyor, alıyor. Bakın Fırat Anlı aynı soruşturma kapsamında geçen hafta ifade vermiş.

Bir hafta sonra evine baskın yapılıp gözaltına alınıyor. Bir yıl, üç yıl önceki konuşma. Madem suç, üç yıldır niye bekliyorsun? Demek ki bunların hepsi siyasi bir ajandanın adım adım uygulanmasıdır, asla yargı meselesi değildir.”

Cumhuriyetin ilk yılları, tek parti dönemi de böyleydi. Belediye başkanları atanırdı. Beyefendi bir kez daha o yılları yaşatmak istiyor. Önümüzdeki günlerde Erdoğan seçim sistemini değiştirmeye de kalkacak.

Tartışmanın fitilini ateşleyecek. 400 milletvekili sağlayan sistem neyse, onu getirmeye çalışacak. Çünkü bir seçimi kaybederse bütün bu yaptıklarının hesabını vereceğini çok iyi biliyor.”

BEKİR BOZDAĞ’A DA YÜKLENDİ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a da yüklenen Demirtaş, “Adalet Bakanı da çıkıp diyor ki ‘İşkence varsa ispatlayın.’ Sana daha önce çağrı yaptım, ‘Gel beraber bir cezaevine gidelim.

Madem kendine güveniyorsun, Silivri Cezaevi’ne gidelim. Yanımızda İstanbul başsavcısı ve barodan bir temsilci ile. İşkence var mı, yok mu bakalım. İşkence varsa çıkışta sen istifa et. Yoksa çıkışta ben istifa edeyim.’

Bu kadar açık çağrı yapıyoruz ama bakanın kendisi işkencenin üstünü örtmekle görevi bir memur olarak çalışıyor. Zaten Saray’daki zat ‘Ne mağduru, mağdur yok’ diyor. İnsanların oturdukları eve el koydular.

Halen mağdur yok diyor. Aylardır hakim yüzü görmemiş insanlar var” diye konuştu.

KÜRTÇE GAZETE KAPATILDI

KHK ile kapatılan yayın organlarına da değinen Demirtaş, “Dün tek Kürtçe gazete kapatıldı. Dünyanın tek kadın haber ajansı Jinha kapatıldı. Artık tek kanallı TRT dönemine geçtik.

Artık bütün kanallar Tayyip Erdoğan öksürdüğünde, hapşırdığında canlı yayına geçecek. Bunu kabul etmeyenler de kapatılacak” dedi.

DEMİRTAŞ, MÜCADELEYE DEVAM EDECEKLERİNİ SÖYLEYEREK, ŞÖYLE KONUŞTU:

“Ev ev, kahve kahve her akşam gezilecek. Bu çağrılarımızı sakın küçümsemeyin. Yüz yüze çalışma yürütülecek. 90’lardaki gibi. Tıpkı o günlerin zor koşullarında çalıştığımız gibi.

Şu anda örgütlü olduğumuz illerde binlerce insan sahada çalışıyor. Özgüvenimiz tamdır. Neden? Çünkü davamızın haklılığına inanıyoruz. Umut ediyorum tutuklama gibi bir çılgınlık yapmazlar.

Hele hele Diyarbakır, Mardin, Van büyükşehir belediyelerine kayyum çılgınlığını yapmamalarını diliyoruz. Ama bu çılgınlıkları yapmayacaklar diye bir şey yok. Çok daha büyük çılgınlıkları Cizre’de, Sur’da yaptıklarını gördük.

KOMUTANLAR İÇERİDE

Daha düne kadar burada top atış yapan komutanlar şimdi darbecilikten içeride. Bugün buradaki kamu görevlileri de gözden çıkarılabilirler. Biz zamanlar cemaatin bir savcısı vardı, güneş gözlüklü, göbekli bir Zekeriya (Öz) vardı, nasıl kaçtı hatırlıyorsunuz.

Nasıl da kahraman gibi her gece televizyonlardaydı? Hiçbir iddianameyi de kendisi hazırlamazdı. Hazırlanır, gönderilirdi. Kahraman savcı diye ortalıkta gezerdi. Şener Şen’in filmde tabanlarını göstere göstere kaçması gibi kaçtı.

Bugün devlet içinde görev yapanlar da bugünkü iktidara güvenerek suç işlemesin. Devlet dediğimiz, kanunu dışına çıkarsa ortada düzen diye bir şey kalmaz.”

DİYARBAKIR (DHA)

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