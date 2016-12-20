Demirel Kazak öğretmenleri ağırladı

Kazakistan’ın Güney Kazakistan vilayetinde görevli öğretmenler, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel’in davetlisi olarak Türkiye’yi ziyaret ettiler.

Kazakistan’ın başarılı öğretmenlerinden oluşan 50 kişilik heyet, bir haftalık ziyaretlerinde Etimesgut Belediyesi‘nin tahsis ettiği araçlarla ülkemizin tarihi ve turistik yerlerini gezdiler.

Önce Konya Mevlana’yı ziyaret eden Kazak heyet, daha sonra Nevşehir Kapadokya yöresinde incelemelerde bulundular. Kazak öğretmenler Anıtkabir, Ankara Kalesi gibi başkentin tarihi yerlerini de görme imkanı buldular.

Etimesgut Belediyesi yetkilileri Kazak heyete Etimesgut’taki özel ve devlet okullarını da gezdirerek Türk okulları ve eğitim sistemi hakkında bilgi verdiler.

DEMİREL AĞIRLADI

Etimesgut Belediyesi’nin kreş ve etüt merkezleriyle sosyal tesislerini de gezen konuk öğretmenleri, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel kabul etti. Düzenledikleri Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivaliyle Türk dünyasını Etimesgut’ta buluşturduklarını kaydeden Demirel, “Kazakistan ve diğer Ortaasya Türk cumhuriyetleri bizim kardeşimizdir.

Kültürlerimiz, sanatlarımız ortaktır. Büyük Türk dünyasının birliği ve beraberliğini güçlendirecek birçok etkinlik düzenliyoruz. Bu etkinliklerimizin başında da 2 yıldır Türkiye’deki yaşanan terör olayları nedeniyle iptal etmek zorunda kaldığımız festivalimiz geliyor. Festivalimize Kazakistan Cumhuriyetimiz de her yıl katılarak kültür ve sanatını sergileme fırsatı buluyor” dedi.

Demirel, öğretmenlere Etimesgut’u tanıtan kitap ve çeşitli hediyeler verdi. Kazak öğretmenler de kendilerini ağırlayan Başkan Demirel’e teşekkür ettiler.

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