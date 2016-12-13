Demirel halkın içinde esnafla birlikte

Demirel, açılışın ardından AVM esnafını ziyaret ederek onların istek ve şikayetlerini dinledi. İlçede faaliyet gösteren esnafa belediye olarak yasa ve yönetmelikler çerçevesinde gerekli kolaylıkları sağladıklarını kaydeden Demirel, esnafın da gerekli kurallara uymalarını ve sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini kaydetti.

İşletme sahiplerine ilçenin gelişimi hakkında bilgi veren Demirel, “İlçemiz çok hızlı büyüyor.

Nüfusumuz 600 bine yaklaştı. Etimesgut’un dörtbir yanında yeni konutlar yükseliyor, yeni işletmeler açılıyor. Belediye olarak biz de hemşehrilerimizin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda hizmet ve yatırımlar gerçekleştiriyoruz.

Hem özel sektör hem belediye yatırımlarımızla ilçemiz cazibesini artırdı, Türkiye’nin en çok tercih edilen ilçeleri arasına girdi.

Son 5 yılda ilçemize yaşam merkezleri, parklar, sosyal ve kültürel birçok donatı kazandırdık. İlçemizin yaşam kalitesi her geçen gün artmaktadır” dedi.

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