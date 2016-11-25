Demirel: Devlete ve millete sadakatle bağlı nesiller yetiştiriniz

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde, Etimesgut’ta görev yapan öğretmenlere hitap etti.

“Liyakat önemli. Elbette ki öğrencilerinizi bilgili ve donanımlı yetiştireceksiniz” diyen Demirel, “Fakat asıl önemli olan sadakattir. Devletine, milletine, vatanına, bayrağına sadakatle bağlı nesiller yetiştiremezsek, 15 Temmuz’da karşılaştığımız ihanetle karşı karşıya kalırız. Devletine ve milletine sadakatle bağlı insanlar, başka yerlere bağlılık göstermezler. Siz değerli öğretmenlerimizin birinci vazifesi; milletine, devletine sadık nesiller yetiştirmektir” dedi.

Etimesgut Belediyesi, ilçede görev yapan öğretmenleri 24 Kasım Öğretmenler günü etkinliğinde bir araya getirdi. Grand Park Salonu’nda düzenlenen programa programına Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, eşi İlknur Demirel, okul yöneticileri ve öğretmenler katıldı.

Program, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimiz için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programda türkücü Deniz Toprak sahne aldı. Sanatçı, okuduğu türkülerle öğretmenlere müzik ziyafeti sundu.

BİRLİK VURGUSU

Öğretmenlere seslenen Demirel, “Ülkemizi, milletimizi ayyıldızlı Türk bayrağımızı çok seviyoruz. Şanlı bayrağımızın gölgesinde yaşamaya kararlıyız. Bu ülkenin birliğine, beraberliğine kast edenlere karşı tek çözüm birlik, beraberlik içinde kardeşçe yaşamaktır. Aksi takdirde ülkemizin üzerinde hain emelleri olanlar bu amaçlarına kolayca ulaşır. Siz öğretmenlerimize önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir.

En önemli göreviniz yetiştirdiğiniz çocuklarımıza, gelecek nesillerimize ülke sevdasını, bayrak sevdasını, millet sevdasını aşılamaktır. Onlara birliğin, beraberliğin ne anlama geldiğini, ülkemizin geleceği için ne kadar önem taşıdığını anlatınız.

Ülkemiz çok güzel, milletimiz çok güzel, değerlerimize sahip çıkmak herkesin asli görevidir. Bu değerlere sahip çıkmadığımızda neler yaşandığını 15 Temmuz’da gördük. 15 Temmuz hain darbe girişiminde ülke olarak uçurumun kenarından döndük” dedi. Tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutlayan Demirel, öğretmenlere görevlerinde başarılar diledi.

ŞEHİTLER UNUTULMADI

Başkan Demirel, Adana’daki hain terör saldırısında ve Fırat Operasyonu’nda şehit düşen askerlerimizi de anarak, “Terör asla hedefine ulaşamayacaktır. Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yüce Türk milletine başsağlığı diliyorum” dedi. Programa katılan öğretmenler de ayyıldızlı Türk bayraklarını sallayarak terörü lanetlediler.

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