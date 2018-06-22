OKUL BİTİRMEYLE HAYAT İDAME EDİLEMİYOR

İnsanlık tarihinin başlangıcından bu güne var olan demircilik mesleğini konuştuk. Kaynak Ustası Zafer Taşdemir “Türkiye’nin en büyük yaralarından biri bence bu ara eleman yok. Herkes işletme iktisat mezunu artık. Maalesef okul bitirmeyle hayat idame edilemiyor ” diyerek en büyük sorunun eleman olduğuna dikkat çekti.

Balgat’ta baba mesleğini devam ettiren kaynak ustası Zafer Taşdemir ile mesleğini zorluklarını, kolaylıklarını ve nasıl başladığını konuştuk. Kaynak ustası Zafer Taşdemirinsanlık tarihinin varlığından bu güne hayatımızda olan ve neredeyse tarihin yönlendirilmesinde bile katkı sağlayan demircilik mesleğini şöyle anlattı;

Soru: Mesleğe nasıl başladığınız?

Kaynak Ustası Zafer Taşdemir:Demircilik bizim baba mesleğimiz. Polis memurluğundan mesleğe geri dönmek zorunda kaldım. Biz dört kardeşiz. İki tanesi memur, birisi taksici ama hepimizde bu mesleği biliriz babamızın yanında yıllarca çalıştığımız için. Okul dönemlerinde okuldan sonra veya tatillerde hepimiz bu dükkânda çalıştık. Babam trafik kazası geçirdikten sonra en büyük ben olduğum için tekrar dükkânın başına geçmek zorunda kaldım. Tabi avantajları ve dezavantajları tartışılır.

Soru: Kaynakçılığın temel noktaları var zor bir meslek kaynak yaparken nelere dikkat edilmeli?

Taşdemir:Her şeyden önce güvenlik açısından bütün tedbirlerini almak zorunda. Mesela gözüne kaynak çapağı girmemesi için koruyucu gözlüğünü takmalısınız. Eldiven ve bareti giymeniz gerekir montaj yaparken. Aynı şekilde montaj yaparken malzeme ağırsa beline kemer olmalı, bel fıtığını karşı. Bizim kaynakçılık mesleği daha çok sevilmeyen bir meslek.

Çünkü hamaliyesi çok fazla yani ağır bir malzeme. Ağır bir malzemeye kaldırdığınız için çok dikkat etmelisiniz. Kullandığınız alet edevatların bakımını zamanında yaptırmanız gerekiyor. Mesela spiral taşı kesicisi alıyorsunuz. Adam yaparken taşın balansını yapmıyor veya taşırken balansı kayboluyor. Taş özelliğini yitiriyor. Özellikle makineye sıktırdığınız zaman atlıyor. Atladığı zaman sizin bir yerlerini kesebiliyor. Bunlara çok dikkat edilmeli.

Soru: Bir kaynağın tutması için nelere dikkat ediyorsunuz?

Taşdemir:Bir kaynağın tutması için biz kullandığımız parçanın kalınlığına göre amper sayısını ayarlıyoruz. Mesela inceyse 80-90 amperlerde, daha kalın bir malzeme ise 180-190 amperlerde ayarlıyoruz.

Soru: Bazı ustalar kaynağın üzerinden çapak alır. Bazı ustalarda hiç çapak olmuyor direk kaynağı yapıyor. Bunun nedeni ne?

Taşdemir:Yoğuşma kaynağının özelliğinin gazaltı kaynak makineleri var şuanda onlar makara sistemlerinin içinde tel dönüyor. Yani rutin elektrotlar değil. Rutin elektrotları tek tek kullanırsınız, gaz altında makara sistemiyle kullanılır makinada. Makinadan gelirken de direk sürükleyici gelir onda çapak olmaz. Yani üzerinde kabuk yoktur çapak yine var. İlla ki sağa sola çapak yapar fakat kabuk oluşturmaz.

Soru: Kaynakçılarda Kaynakçı Pnömokonyozu yani ciğerlerde kaynak tozunu solumaktan oluşan hastalığa karşı ne tür önlemler alınmalı?

Taşdemir:Bu hastalık genelde kazan veya flo yapan büyük fabrikalarda çalışan gaz altı kaynakçılarda görülüyor. Yani sürekli kaynakla uğraşan kişilerde görünen bir hastalık. Biz doğrama işi ve kaynak birlikte olduğu için açık havada çalışıyoruz. Bizim gibi küçük işletmelerde o hastalık görülmesi çok zor bir ihtimal. Yani sürekli kaynak yapmadığımız için bizi çok fazla etkilemiyor kaynak dumanı. Bizi en çok etkileyen şey kaynağın ışığı ona da gözlük kullanıyoruz zaten. Kaynağın ışığı da geçici körlük yapıyor ki bizim işte anlık hata çok ciddi kalıcı hasarlara neden olabiliyor. O yüzden gözlük kullanmamız çok önemli.

Soru: Eleman bulmakta sıkıntı yaşıyor musunuz?

Taşdemir:Devletimizin 4+4+4 eğitim sistemine geçmesiyle beraber tüm mesleklerde olduğu gibi bizde de çırak bulmakta ciddi sorunlar yaşanıyor. 18-20 yaşında mezun olan birini eğitmesi mesleği öğretmesi ne yazık ki zor. O kadar yıl okuduktan sonrada gel asgari ücret dediğimizde o gençlerde gelmiyor kendince haklı olarak.

Biz çocukluktan yetişme olduğumuz için biz bu işlerle uğraşıyoruz. Benim işletmem küçük bir işletme mahalle arasında tek başıma idare edebiliyorum veya dediğim gibi kardeşlerimden yardım alabiliyorum ama sanayi sitelerine gidin çırak bulamazsınız. Teknik eleman yetişmiyor. Türkiye’nin en büyük yaralarından biri bence bu ara eleman yok. Herkes işletme iktisat mezunu artık. Okul bitirmeyle hayat idame edilemiyor maalesef.