Demir kız pes etmiyor

BALKAN ve Türkiye şampiyonu milli triatlet Ece Bakıcı, geçen yıl Avrupa Oyunları’nda bitişe 1 kilometre kala kalçasında stres kırığı yaşadı. Doktorların “Yürüyemeyebilirsin” dediği Bakıcı, 9 ayda triatlona geri döndü.

Sakatlığına karşın sezonu Türkiye ikincisi olarak bitiren Ece Bakıcı, geçtiğimiz hafta sonu ilk kez katıldığı dünyanın en zorlu yarışlarından olan Ironman’de kendi yaş grubunda birinci, genel sıralamada da ikinci olmayı başardı.

Yaşar Üniversitesi Yüksek Lisans öğrencisi Ece Bakıcı’nın tek hayali 2016 Rio Olimpiyat Oyunları’nda yer almaktı. Bu yolda emin adımlarla ilerleyen Bakıcı, Bakü’de bu amacına giden yolda büyük önem taşıyan puanları almaya yalnızca 1 kilometre kala aşırı hırsına bağlı olarak stres kırığı yaşadı. Finişe çok az kala, etrafında hiçbir rakip kalmamışken bacağı, kalça kemiğiyle bağlandığı yerden kırıldı. Doktorlar Ece’ye, “Böyle bir sakatlıktan sonra 8 saat içinde ameliyat olmazsan tekrar yürüyememe riskin bile olabilir” dedi. Ancak Ece, spora dönmeye kararlıydı ve sakatlığının üzerinden 44 saat geçmişken doktorlara “Ben iyileştikten sonra tekrar yarışmak istiyorum, beni ona göre tedavi edin” dedi.

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