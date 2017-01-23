Demir eksikliği saçları döküyor!

Aşırı saç dökülmesi, sağlıksız görünüm ve saçlarda seyrelme gibi sonuçları ile kadınları psikolojik olarak etkiliyor.

Bakımlı ve sağlıklı bir dış görünüş için sağlıklı saçların önemli olduğunu söyleyen Hairestetik Turkey Saç Ekim koordinatörü Engin Sönmez, “Kadınların yüzde 25’inde saç dökülmeleri demir eksikliğine bağlı olarak görülüyor.” dedi.

“Saç ekimi yaşın ilerlemesi, stres ve genetik yatkınlıklar sonucu dökülen saçların tedavisi olarak tanımlanmaktadır.” diyen Sönmez, “Saçların dökülmesi sonucu oluşan öz güven eksikliği, sosyal çevrenin olumsuz yönde etkilemeleri ile birlikte saç ekimine karar verilir.

Erkeklerde görülen en sık ve can sıkıcı sorundur. Öyle ki uğrunda servet harcanacak yada ciddi ağrılara katlanacak kadar kafaya takılabilmektedir. En sık görülen erkek tipi saç dökülmesi olup, erkeklerdeki dökülmelerin % 95’i kadınlarda ise % 50’lik bölümünü oluşturur. Bunun dışında diğer dökülmekte nedenleri arasında demir eksikliği, guatr, stres, beslenme bozukluğu, hamilelik, loğusalık, sebebi bilinmeyen ( DUPA ), ilaçların yan etkisi, saç çekiştirme tiki, saçkıran, radyoterapi sayılabilir. “ diye konuştu.

Saç ekimi operasyonu nasıl yapılır?

Hairestetik Turkey Saç Ekim koordinatörü Engin Sönmez, “Saç ekimi lokal anestezi altında 6 ila 8 saat süren bir operasyondur. İlk aşamada saç kökleri doktorlar tarafından toplanır, daha sonra toplanan kökleri yerleştirmek için kanal açılır ve son olarak köklerin tek tek ekim işlemi gerçekleştirilir. Saç ekimi lokal anestezi altında gerçekleştirilir, operasyon sırasında doktor tarafından verilen ilaçlar kullanılır ve hasta kesinlikle ağrı-acı duymaz.

Ekim sırasında hastanın konforu üst düzeydedir. Operasyonun birinci bölümünde yatar durumda, ikinci bölümde ise ortopedik bir koltukta oturur durumdadır. Greft sayısı hastanın verici alanına göre 2500 ile 4500 greft arasında değişmektedir. Bu da ortalama 7500-12000 saç teli anlamına gelmektedir.” şeklinde konuştu.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...