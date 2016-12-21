Demir’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a soru

CHP’li Nurettin Demir, hükümete Rus Büyükelçi Andrey Karlov’a silahlı saldırı düzenleyen Mevlüt Mert Altınaş’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yurt dışı gezisine iki kez katılıp katılmadığı iddialarının doğru olup olmadığını sordu.

CHP Muğla Mİlletvekili Nurettin Demir, Meclis Genel Kurulunda hükümet yetkililerine Rus Büyükelçisi Andrey Karlov’u öldüren polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş’ın sosyal medya hesaplarının neden kapatıldığını sorarak, cevaplandırılmasını istedi. Nurettin Demir “Rus Büyükelçisini katleden Mevlüt Mert Altıntaş’ın “Tweet’leri ve Facebook hesapları neden kapatılmıştır? Bu kişinin Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yurt dışı gezisine 2 kez katıldığı iddiaları doğru mudur? Bu kişinin okula başlama referansı kimdir?” diye konuştu. Nurettin Demir, genel kurulda, sorularına herhangi bir yanıt alamadı.

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