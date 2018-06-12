Yenimahalle Belediyesi düzenlediği iftar programlarıyla ilçe sakinlerini bir araya getirmeye devam ediyor. Demetgül Mahallesi’nde bulunan Mimar Sinan Ortaokulu bahçesinde kurulan iftar sofralarında mahalle sakinleri hep birlikte iftarlarını açtı.

Kuran tilaveti ve ilahi dinletileri ile başlayan iftar programına Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör ve ilçe yöneticileri, CHP Ankara milletvekili adayı Servet Ünsal, Yenimahalle Belediyesi Başkanvekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcıları Erhan Aras ve Başar Bal, belediye meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı. İftar sonrasında kısa bir konuşma yapan Başkan Yaşar, Ramazanın ülkemizin birliğinin ve beraberliğinin korunması, yaşanan kırgınlıkların, kavgaların bir kenara bırakılması açısından bir fırsat sunduğunu hatırlatarak, “Hepimiz bu değerlerin önemini bir kez daha düşünüp bu mübarek Ramazan ayında sevgi ve hoş görü içerisinde davranmalıyız” dedi.

“Asıl hedefimiz hoşgörü ve kardeşlik”

Başkan Yaşar “Ramazan aynının ilçemizde kendine yakışır bir şekilde yaşanabilmesi için göreve geldiğimiz günden beri çalışıyoruz. Kimseyi ayırt etmeden, dinine, mezhebine, ırkına, siyasi görüşüne bakmadan eşit yurttaşlık düşüncesiyle hareket ederek her vatandaşımıza hizmet ettik, etmeye de devam edeceğiz. Ramazan ayı vesilesiyle kurduğumuz bu sofralarda barış ve kardeşlik içerisinde, kimseyi ötekileştirmeden bir arada orucumuzu açıyoruz. Amacımız bu Ramazan programlarıyla insanlar arasındaki bu hoşgörü ve kardeşlik ortamının kurulmasına aracı olmaktır” dedi.

Başkan Yaşar’a teşekkür

Programın sonunda çocuklar da unutulmadı. İftara katılan ailelerin çocuklarıyla mutlu vakit geçirmeleri için Hacivat ve Karagöz oyunları ve animasyon gösterileri sergilendi. Demetevler sakinleri bölgelerine yaptıkları hizmetler ve çalışmaları için Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a teşekkür etti.

Başkan Fethi Yaşar Mehmet Akif Ersoy sakinleriyle buluştu

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar aynı gün Mehmet Akif Ersoy Mahallesi sakinleriyle de buluştu. Yenimahalle Belediyesi tarafından yaptırılan Mehmet Akif Ersoy Cami önünde düzenlenen iftar İftar yemeğinde konuşma yapan Yaşar, “Çocukluğumuzda yaşadığımız iftar sofralarında olduğu gibi zengin ve fakirin, güçlü ile güçsüzün aynı masada kaynaştığı iftarlar yaşansın istiyoruz. Bu sebeple bu iftar programlarını göreve geldiğimiz günden beri geleneksel hale getirmiş bulunmaktayız. Yenimahalle Belediyesi olarak yaptığımız bu güzel Caminin bahçesinde Ramazanın bize öğrettiği gibi sevgi ve hoşgörü ortamı içerisinde sizlerle bir araya gelmekten mutluluk duyuyor, gelecek olan Ramazan Bayramının sizlere barış ve huzur getirmesini diliyorum” dedi.