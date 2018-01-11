Ünlü isimlerle 90’lı yılların unutulmaz şarkıları eşliğinde nostalji rüzgarları estiren ANKAmall Sahnesi, Demet Sağıroğlu’nu ağırladı.

Ziyaretçilerini her Çarşamba Türkiye’nin en sevilen sanatçılarıyla buluşturan ve 90’lı yıllara götüren ANKAmall, ilk olarak Demet Sağıroğlu ile muhteşem bir konsere ev sahipliği yaptı. Uzun zamandır sahnelerden uzak olan ünlü sanatçı en sevilen şarkılarını seslendirirken hayranlarıyla da özlem giderdi.

Sağıroğlu, bir döneme damga vuran ve hala dillerden düşmeyen şarkıları yanında büyüleyici sesi ve sahne performansı ile de kendisini izlemeye gelen Ankaralıların büyük beğenisini kazandı.

Romantik şarkılarla duygulu, hareketli şarkılarla da coşkulu anlar yaşatan Sağıroğlu, “Arnavut Kaldırımı”, “Hazan Mevsimi”, Papatya Falları”, “Şikayetim Var” gibi bir döneme damga vurmakla kalmayıp hala ‘en sevilenler’ arasında olan şarkılarını seslendirdi. Konserde “Müzik sektöründeki babam” dediği Kayahan’dan “Mor Menekşe”, “Esmer Günler”, “Gözlerinin Hapsindeyim” gibi parçalara da yer veren sanatçı, şarkılarını dinleyenlerle birlikte söyledi.

“Ankara’da büyüdüm, İstanbul’da geliştim.”

New York’ta yaşayan ve bir süredir sahnelerden uzak olan ünlü sanatçı, alışveriş merkezini hınca hınç dolduran hayranlarının ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Ankara’nın hayatında büyük bir önemi olduğunu anlattı. İlkokuldan itibaren eğitim hayatının büyük kısmını Ankara’da geçirdiğini ve bağlarının çok kuvvetli olduğunu söyleyen Sağıroğlu, konser bitiminde Alışveriş merkezi müdürü Tahir Yılmaz’ı sahneye davet ederek duygu dolu bu güzel buluşma için teşekkürlerini ifade etti.

Her Çarşamba ünlülerle nostalji devam edecek

Nostalji rüzgarları her Çarşamba saat 18.30’da sevilen sanatçılar ve şarkılarıyla devam edecek. Demet Sağıroğlu’ndan sonra 17 Ocak’ta Eda & Metin Özülkü, 24 Ocak’ta Ege, 21 Ocak’ta Gökhan Kırdar ve 7 Şubat’ta da Ferda Anıl Yarkın ANKAmall’da sevenleriyle bir araya gelecek.