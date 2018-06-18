Gelecek hafta bu zamanlar sonuçların yüzde 80’nin görmüş olacağız. Çoğu yerde titiz sayımlar veya itirazlar nedeniyle hem Cumhurbaşkanlığı, hem de milletvekilli oy oranları, kazananların isimlerinin kesinleşmesi daha uzun süre alacaktır.

Kazananlara şimdiden hayırlı olsun da yeni isimleri işbaşına getirme istekleri değişim rüzgarlarını fena halde estirmeye başladı. Pazar günkü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul mitinginin kalabalığı dikkat çekiciydi. Ancak şu da var; AKP sözcüleri, “vay be” dedirtmek için mitinge Anadolu’nun her yerinden katılım sağladıklarını (yani bindirme kıtaları getirdiklerini) söylediklerini belirtelim. Yani dünkü İstanbul gerçek İstanbul değildi, “metre kareye şu kadar kişi düştü, İstanbul’da iş bitti” tepinmeleri gerçeği yansıtmıyor. Nasıl yansıtsın ki? İstanbullar, bir yanda sellerle boğuştular, diğer yanda, bayramın son gününü değerlendirmek istediler.

Ayrıca Erdoğan’ın, İstanbul için bugün 40 yaşında olanların bile zor hatırlattığı günlere geri dönüşler yapması, çok tekdüze ve sakin bir konuşmayı tercih etmesi ve çarpıcı bir mesaj vermemesi (ya da verememesi) mitingi sıradanlaştırdı, sürükleyici bir manşeti ortaya çıkaramadı. Geriye, bindirilmiş kıtalarla destekli kalabalık görüntüsü kaldı.

GECEYARISI VAATLERİ

Dahası, miting zayıf geçmiş olacak ki, Erdoğan, yeni vaatleri arasına aldığı “Sanayide Milli Atılım” projelerini sanal medyadan gece yarısı müjdeledi. Buna göre, “Trabzon Yatırım Adası, Karasu Münferit Yatırım Yeri, Filyos Endüstri Bölgesi, Ceyhan Enerji İhtisas, Ege Bölge” adlarıyla mega endüstri bölgeleri kurulacak.

Diğerlerini bilmeyiz ama biz bu gazetecilik mesleğine başladığımız 1980’lı yıllarda, Zonguldak Filyos projesi konuşuluyordu, aradan geçmiş bunca yıl, halen yapılacak diye bekliyoruz. Bu tür projeler, tünel, yol, köprü yapmaya benzemez. Kaynak bulsanız, alt yapıyı hazırlasanız bile üzerine üretim tesisi kuracak, işletecek yatırımcı beklersiniz. Yapılması, ortaya çıkması, katma değer yaratması yıllar alır. Bakınız iki yıl önce büyük gürültüyle başlatılan 23 cazibe merkezi yaratma projesine. Var mı elle tutulur bir sonuç? Kağıt üzerinde kaldı. Siz istediğiniz kadar planlayın, her seçimde vaat edin, talep yoksa rafa kalkar.

Ancak şu günlerde ortaya çıkan talep; değişim üzerine. Bu talebi de AKP-MHP ittifakının yaratığı bugün daha net görülüyor. İttifakların, oy oranı az partilerin baskılanmış seçmenlerine fırsat sunulması, yani seçeneğin çok olması bu değişimi ateşledi. Özellikle bazı Anadolu illerinde bu partilerin milletvekili çıkarmalarının yüksek ihtimali, örneğin Saadet Partisi’nin, değişimi kışkırtıyor.

İTTİFAKLAR ÇÖKTÜ MÜ?

Dikkat çeken bir diğer konuda ittifak konusuna sadece MHP’nin sahip çıkması. AKP ve diğerleri ittifakın “i’sinden” bile bahsetmiyorlar. Örneğin, TV ilanlarında sadece AKP’ye oy basın derken, MHP “milletin aklı cumhur ittifakı” sloganın peşinden gitmeye devam ediyor. Aynı konu Millet ittifakı için de geçerli. Hiç yokmuş gibi ne ittifaktan, ne de böyle bir işbirliğinden bahsediliyor.

O zaman acaba seçmenin ittifak konusuna sıcak bakmadığı, varsa yoksa kendi partisi sonucu mu çıkıyor? Bazı yerlerde ittifak oyları ile parti oylarının çok yakın çıkması, ya da ittifak için sayılacak mühürlerin azlığı şaşırtıcı olmayacak.

Yanlış hesap sandıktan dönecek gibi.