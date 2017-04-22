Yazar – Uluslararası Yoga Federasyonu Başkanı Akif Manaf’tan büyük devrimsel bir kitap!!! DEĞİŞİM Nedir Ve Nasıl Gerçekleşir? çıktı.

Yeni bir insanlık mı doğuyor dedirten muazzam eser ile sınırsız olan bedensel ve içsel değişim potansiyelinizin ilk defa bu kadar derin farkına varacaksınız.

Eseri okudukça değişmek için soluğunuz kesilecek! Dünya Değişim Akademisi’nde gerçekleşen mucizelere tanık olmak isteyecek, değişmek için hiçbir zaman geç olmadığını idrak edeceksiniz.

50 yıla yakın kendini Yogaya ve insanlığa hizmete adayan yazar Akif Manaf’tan içsel kütüphanenizde bulunması gereken kaçırılmayacak bir eser.

“…Değişim varoluşun değişmez kuralıdır. Eğer bir insan tekâmül etmek istiyorsa, değişimi kucaklaması gerekir. Birey hayatın değişim üzerine kurulduğunu kavramalıdır. Değişim sürekli gerçekleşen ve kaçınılmaz bir olgudur…”

“…Pozitif değişimi kalıcı yapmak için güven, adalet ve şeffaflık şarttır…”

“…Ezilen, feda edilen, yok edilen birey ne yapmalı? Bireyselliği yok edilen insan ne yapmalı? O bireysel bir değişim içinde olmalıdır. İşte buna tekâmül diyoruz. Gerçek değişim bireysel değişimdir. O yüzden gerçek değişimin temelinde şu prensip var: Kendini değiştir, dünyan değişsin; dünyanı değiştir, dünya değişsin. İşte sana bir değişim formülü…”

“…Zihnin özgürleşmesi farkındalığın yükselmesi ile ilgilidir. Bu net bir dinamiktir. Farkındalık yükselince zihin yavaşlayacak. Ve zihin ne kadar yavaşlarsa sen de o kadar değişeceksin. Çünkü susmayan bir zihin değişmene izin vermez. O sadece geçmişi tekrarlamaya devam eder…”

Değişim nedir?

Değişim dinamikleri nedir?

Değişim anahtarı nedir?

Değişim perspektifi nedir?

Değişim hazzı nedir?

Değişim devrimi nedir?

Değişim patlaması nedir?

Değişim gücü nedir?

Değişim zaferi nedir?

Değişim zenginliği nedir?

Değişim kutlaması nedir?

Bu ve bunun gibi sorular artık cevapsız kalmayacak!

“DEĞİŞİM Nedir ve Nasıl Gerçekleşir?” kitabı Yoga Academy merkezlerinde, www.yogamarketi.net’te ve çok yakında tüm kitap marketlerde..

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