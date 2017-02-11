Değişiklik olsun!

Bugün yazıyı iyi (!) haberle yazalım…

Kiev’de temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile Ukrayna’nın sadece kimlik kartıyla seyahat konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı…

Bakan “Karşılıklı ziyaret ve turist sayısını artırmak istiyoruz. Vatandaşlarımızın pasaporta gerek duymadan sadece kimlik kartıyla ülkelerimizi ziyaret edebilmesi konusunda mutabakata vardık. Teknik ayrıntıları gözden geçirdikten sonra, yakın zamanda bu konuda anlaşma imzalanmasını bekliyoruz. Yaz gelmeden bunu başaracağız” dedi.

Çavuşoğlu, böylece turizm sektörünün derdine çare bulunduğunu söylemek istiyor… Ne var ki, haberin aslında “Ukrayna’ya gitmek isteyen Türk erkekleri“ için çok büyük bir müjde olduğunu unutuyor… Onlara “kadınların güzelliği ve rahatlığıyla ünlü bir ülkenin kapıları açılmış” olacak…

Ekonomik açıdan Türkiye mi yoksa Ukrayna mı karlı çıkar, söylemek zor… Ama Türkiye’deki “Ukraynalı gelin” sayısını arttıracağı kesin… Ne diyelim… Hayırlısı artık…

Bir iyi (!) haber de İzmirlilere geldi bu arada…

Uzun yıllardır özelleştirmesi gündemde olan dev İzmir Limanı, Varlık Fonu’na devredildi… Böylece kentin kalbinde bulunan bir yerin imarı yoluyla güzelleşmesine (!) karşı çıkan tutucuların (!) sesi kesilmiş olacak…

İzmir halkı, Liman Alanı içine yapılması planlanan 97 bin metrekarelik bir AVM’nin, muhalif yerel yönetimler ve kendilerini sivil toplum örgütü olarak tanıtan işgüzarların ortalığı karıştırması (!) nedeniyle gerçekleştirilemediğini unutmadı…

AVM’siz liman mı olurmuş canım…?

İstanbul’dan gelen iyi (!) haber ise Türkiye’yi nasıl olumlu (!) bir gelecek göstermesi açısından çok önemli…

Beyoğlu’nda, gazeteci-yazar Sabahattin Önkibar’ın toplatılan “Devlet Bahçeli ve Ülkücüler Hakkında Her Şey” adlı kitabını basan Kırmızı Kedi Yayınevi’ni saldıran kar maskeli iki kişi, ellerindeki çekiçlerle camları kırdı. “Akıllı olun. Sabahattin Önkibar akıllı olsun!“ diye bağıran saldırgan, şükürler olun ki (!) yakalanamadı…

…Ve dünya; Yeni Türkiye’nin, öyle her isteyenin kitap yazmaya kalkıp, “yüce kişilere ve kurumlara iftiralar atabileceği” bir ülke olmadığını anlamış oldu…

Bu kadar iyi (!) haber yetsin bugünlük… Önümüzde sonucu belli olmayan bir referandum var… Çıkacak sonucun, bizi böyle iyi (!) haberlerle nefes alamaz hale getirmemesini yürekten diliyorum..!

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