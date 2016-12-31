Değişen yalnızca yıl..!

Keşke Türkiye’nin dünya üstündeki konumu çok daha Doğu’da olsaydı da, 2017’ye biran önce girebilseydik…

2016’nın ülkemizde bıraktığı izleri, yılın son gününde yazılı ve görüntülü medyada yer alan “bir yılın özeti” içerikli haber ve programlardan bir kez daha hatırladıysanız eğer, muhtemelen siz de bir önce 2017’ye girmeyi istemişinizdir…

Telaşlanmayın… Niyetim, bir “kâbus” yılın ülkemizdeki tahribatını size bir kez daha hatırlatmak değil…

Ama ister istemez keyfinizi biraz kaçıracağım…

Eğer içinizde her şeyin 1 Ocak saat 00.01’de değişmesini bekleyenler olduysa, onlara kötü bir haberim var. Takvimdeki değişiklik, gerçek hayata yansımaz…

Giderek gücünü arttıran sel sularının bir anda yön değiştirmesini beklemek gibi bir şey olur bu. Bizim selin önüne bir set çekip, yönünü değirmesini sağlamamız gerek önce…

…Ve siz de, bende biliyoruz ki; “set çekmek” gerektiğini haykıranları dinleyen bile yok…

Türkiye büyük bir değişimin eşiğinde şu anda. Bunu hedefleyenler de çok aceleci üstelik. Biran önce, karşı çıkanların elinin güçlenmesi izin vermeden gerçekleşmesini istiyorlar. Güçlerini aldıkları kitlelere hala hakimken yapmaları gerektiğini biliyorlar…

Bu hâkimiyet, insanın anlamakta çok zorlanacağı kadar basit yöntemlere dayanıyor bu arada. Onlara, hoşlarına gidecek şeyleri “doğru olup olmadığını dikkat bile etmeden” söylemek gibi…

İsterlerse ekonominin başarısından, Türkiye’nin en zengin ülkeler listesine girmek üzere olduğundan, enflasyonun tahminlerin altında çıktığından, Ortadoğu’ya barışı bizim getirmek üzere olduğumuzdan söz edebiliyorlar…

Unutmayın… Bizim haberimiz olmadan Ortadoğu’na sinek bile uçamaz…

Bu sözlere karşı çıkanları ise terörist olarak nitelendirmeyi unutmamak gerekli…

İstanbul’daki büyük elektrik kesintilerinden bile, “oh şimdi yılbaşını kutlasınlar bakalım” diye memnuniyetle karşılayanlar bile var…

“Peki, iyi bir şey yok mu hiç” diye merak mı ediyorsunuz..?

Olmaz olur mu? Emeklilere 3 yılda tam 375 lira promosyon var ya… Tamı tamına 100 Dolar 6 cent… Tadını çıkarın artık.. Yoksa hala şikâyet mi ediyorsunuz..?

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...