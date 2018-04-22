Geçen hafta 80 yaşında aramızdan ayrılan Ankaralı şair Cemal Safi, hece vezniyle yazdığı, kafiyeye önem verdiği, rubai gibi geleneksel türlere ilgi gösterdiği için, ne idüğü belirsiz anlaşılmaz dizelere prim veren bugünkü etkin edebiyat çevrelerinde pek tutulmayan, hazırlanan şiir antolojilerinin bile çoğuna alınmayan, adeta görmezden gelinmeye çalışılan bir şairdi.
Şairleri gerçek anlamda değerlendiren şu ya da bu edebiyat çevresi değil zamandır oysa.
Bazı şairler yok olur gider, bazıları zamana dayanır.
Birkaç sözde eleştirmenin yargıları iyi bir şairi ortadan kaldırmaya yetmez.
Cemal Safi öyle sanıyorum ki yıllar sonra bile şiirleri okunacak, kitapları yeniden basılacak bir şairdir.
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Cemal Safi’ye Allah’tan rahmet dilerken birkaç şiirini paylaşmak istiyorum:
Her gece çaresiz bekledim durdum
Kadehlere kadeh yükledim durdum
Feryadıma ne sen ne sabah geldi
Hicranıma hicran ekledim durdum.
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Beni yakman için busen gerekmez
O alev saçının bir teli yeter
Baharı müjdeye nisan gerekmez
O Gülşen yüzünün bir gülü yeter.
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Sen olmazdın Tanrı’nın adaleti şaşmasa
Seni tarif mümkündü lisanları aşmasa
Daha binlerce güzel yaratırdı sıradan
Seni yaratıyorken bu kadar uğraşmasa.
Canan için canıma eziyetim var benim
Mecnuna gıpta eder vaziyetim var benim
Şükür Alllah’ıma ki dertten şiir üretip
Halimi arzedecek meziyetim var benim