Geçen hafta 80 yaşında aramızdan ayrılan Ankaralı şair Cemal Safi, hece vezniyle yazdığı, kafiyeye önem verdiği, rubai gibi geleneksel türlere ilgi gösterdiği için, ne idüğü belirsiz anlaşılmaz dizelere prim veren bugünkü etkin edebiyat çevrelerinde pek tutulmayan, hazırlanan şiir antolojilerinin bile çoğuna alınmayan, adeta görmezden gelinmeye çalışılan bir şairdi.

Şairleri gerçek anlamda değerlendiren şu ya da bu edebiyat çevresi değil zamandır oysa.

Bazı şairler yok olur gider, bazıları zamana dayanır.

Birkaç sözde eleştirmenin yargıları iyi bir şairi ortadan kaldırmaya yetmez.

Cemal Safi öyle sanıyorum ki yıllar sonra bile şiirleri okunacak, kitapları yeniden basılacak bir şairdir.

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Cemal Safi’ye Allah’tan rahmet dilerken birkaç şiirini paylaşmak istiyorum:

Her gece çaresiz bekledim durdum

Kadehlere kadeh yükledim durdum

Feryadıma ne sen ne sabah geldi

Hicranıma hicran ekledim durdum.

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Beni yakman için busen gerekmez

O alev saçının bir teli yeter

Baharı müjdeye nisan gerekmez

O Gülşen yüzünün bir gülü yeter.

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Sen olmazdın Tanrı’nın adaleti şaşmasa

Seni tarif mümkündü lisanları aşmasa

Daha binlerce güzel yaratırdı sıradan

Seni yaratıyorken bu kadar uğraşmasa.

Canan için canıma eziyetim var benim

Mecnuna gıpta eder vaziyetim var benim

Şükür Alllah’ıma ki dertten şiir üretip

Halimi arzedecek meziyetim var benim