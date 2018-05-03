Defne Samyeli Cem Yılmaz’ın villasında görüntülendi. Samyeli ve Yılmaz’ın Instagram’dan takipleşmelerinin ardından aşk dedikoduları güçlenmişti.

Cem Yılmaz ve Samyeli’ye daha sonra Ozan Güven ve sevgilisi de eşlik etti.

YILMAZ GÖRÜNTÜ ALINMASINI İSTEMEDİ

Yılmaz yemeğin ardından Ozan Güven ve sevgilisini yolcu etti. Defne Samyeli ise villada kaldı. Yılmaz bir ara Defne Samyeli’nin, Mercedes marka aracını garajına çektirdi.

Güvenlik görevlisine “Görüntü almalarını istemiyorum” dedi. Ertesi sabah spora gitmek üzere evden çıktı.

“Defne Hanım’ın, arabası garajınızda. Ne diyeceksiniz?” sorusuna şu cevabı verdi: “Bizim evde Mercedes tamircisi var. Arada arkadaşlarım arabalarını tamire bırakır.”

Cem Yılmaz’ın evinden dün öğle saatlerinde ayrılan Defne Samyeli aracını otoparktan çıkarmakta zorlandı. Park halindeki bir otomobile çarptı.

Defne Samyeli evden çıkarken aşkla ilgili bir soruya şu cevabı verdi: “Komiksiniz”