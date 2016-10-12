DeFacto’nun yeni reklam yüzü İrem Derici

Popüler müziğin sevilen isimlerinden İrem Derici, DeFacto denim koleksiyonu için kamera karşısına geçecek.
İlk kez bir reklam filminde oynayacak olan İrem Derici, DeFacto’nun yeni ürün grubu denim koleksiyonu için hazırlanacak reklam filminde oynayacak.
Türkiye’de hazır giyim ve moda sektörünün lider markalarından DeFacto, denim koleksiyonunun tanıtımı için popüler müziğin güçlü seslerinden İrem Derici ile anlaştı. DeFacto’nun Sonbahar-Kış sezonu denim koleksiyonu reklamları için kamera karşısına geçecek olan Derici, ilk kez bir reklam filminde oynayacak. Beykoz Kundura Fabrikası’nda çekimlerine başlanan DeFacto denim reklamlarının ekim ayının üçüncü haftası ekranlara gelmesi planlanıyor.
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DeFacto’nun denim pazarına iddialı bir giriş yaptığını söyleyen DeFacto Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İhsan Ateş, şıklık ve moda çizgisinden ödün vermeden hazırladıkları yeni ürün grupları arasına son olarak denim koleksiyonunu eklediklerini belirtti. Ateş; “Klasik parçalardan en trendy tasarımlara kadar uzanan modellerle farklı zevklere uygun seçenekler sunduğumuz koleksiyonumuzu tanıtırken, her yaş grubunun severek izlediği, sempati ve hayranlık duyduğu bir sanatçı olan İrem Derici ile anlatalım istedik. DeFacto’nun denim koleksiyonunun kış sezonu boyunca reklam yüzü olacak sevgili İrem’le hazırlayacağımız reklam filminde yine samimi ve cesur bir senaryo ile ekranlarda olacağız” dedi.
11 İhsan Ateş; DeFacto denim koleksiyonu İrem Derici ile ekranlarda olacak.
1. İhsan Ateş; DeFacto denim koleksiyonu İrem Derici ile ekran...
İlk kez bir reklam filmi için kamera karşısına geçtiği için heyecanlı olduğunu söyleyen Derici; “Günlük giyimde severek tercih ettiğim bir marka olan DeFacto’nun denim koleksiyonu için kamera karşısına geçtiğim için ayrıca çok mutluyum. Biz çekimlerde çok eğlendik, çok keyifli bir iş çıkardık. Bu heyecanımızı reklam filmiyle da ekranlara yansıtacağız” dedi.
22 İrem Derici: DeFacto’nun denim koleksiyonu için kamera karşısına geçtiğim için ayrıca çok mutluyum.
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2. İrem Derici: DeFacto’nun denim koleksiyonu için kamera karş...
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