DeFacto’nun yeni reklam yüzü İrem Derici

2 2 İrem Derici: DeFacto’nun denim koleksiyonu için kamera karşısına geçtiğim için ayrıca çok mutluyum.

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İlk kez bir reklam filmi için kamera karşısına geçtiği için heyecanlı olduğunu söyleyen Derici; “Günlük giyimde severek tercih ettiğim bir marka olan DeFacto’nun denim koleksiyonu için kamera karşısına geçtiğim için ayrıca çok mutluyum. Biz çekimlerde çok eğlendik, çok keyifli bir iş çıkardık. Bu heyecanımızı reklam filmiyle da ekranlara yansıtacağız” dedi.