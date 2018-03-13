Elmadağ Belediyesi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapıldı.

Yapılan törene; Elmadağ Belediye Başkanı Gazi ŞAHİN, İl Milli Eğitim Şube Müdür Yardımcısı Muzaffer GÜL, Kahraman Kazan İlçe Milli Eğitim Müdürü Serhat OĞUZ, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Rahmi GÜNEY, Ayaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Ziya YILDIRIM, Polatlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican KILIÇ, Haymana İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükrü KAYA, Keçiören İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Şerifhanım USTA ve Keçiören İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Osman KOÇ’un yanı sıra çok sayıda Siyasi Parti Temsilcisi, Sivil Toplum Örgütü, öğrenciler,veliler,öğretmenler ve idareciler katıldı.

Törenin açılış konuşması İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan ERANIL tarafından yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Muzaffer GÜL, yaptığı konuşmada, dedenin ve ninenin önemine değindi, onları yalnızlığa mahkum etmemek gerektiğini, herkesin bir dede ve nine adayı olduğuna vurgu yaptı.

Elmadağ Belediye Başkanı Sayın Gazi ŞAHİN, “Dedelerimiz ve ninelerimiz, anne ve babalarımızı dünyaya getiren ve onların bugünlere gelmesinde emekleri olan en önemli değerlerimizdendir. Sadece evlatlarının değil torunlarının da üzerinde çok emekleri bulunur.”dedi.Başkan Şahin, torununun kendisine yazmış olduğu mektuptan alıntılar yaparak, bu yarışmanın ne kadar önemli olduğunu, öğrencilerimizin gelecekte iyi birer dede ve nine olması için dilek ve temennilerini iletti.

Konuşmaların ardından, Ankara genelinde dereceye giren öğrencilere, rehber öğretmenlerine protokol tarafından hediyeleri takdim edilerek program sona erdi.

İl finalinin ilçemizde yapılması görevini uygun gören İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, dereceye giren öğrenci ve rehber öğretmenlere verilen hediyelerin temin eden Elmadağ Belediye Başkanı Sayın Gazi ŞAHİN’e ve programın hazırlanmasında emeği geçen İlçemiz Yaşar Doğu Ortaokulu idareci, öğretmen ve öğrencilerine teşekkür edildi.