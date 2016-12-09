DEAŞ’a hücre evi kiralayan ve kamera sistemi kuran sanığa 15 yıl hapis istemi

Diyarbakır’da, geçen yıl 26 Ekim’de 7 teröristin ölü olarak ele geçildiği DEAŞ’ın hücre evinde ortaya çıkan güvenlik kamerası ve bilgisayar sistemini kurduğu, örgüt adına başka bir ev kiraladığı iddia edilen E.E. hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Merkez Kayapınar İlçesi’nde 26 Ekim 2015 günü DEAŞ’ın hücre evlerine yapılan operasyonda polis memurları Sadık Özcan ve Gökhan Çakıcı şehit edilirken, terör örgütü üyesi Veysel Argunağa, Cahit Ölmez, Serhat Seyithanoğlu, Ergün Gül, Sıdık Bünül, Orhan Genç ve Ersel Gergüy ölü olarak ele geçirildi. Operasyon yapılan hücre evinde gizli kamera sistemi ve çok sayıda bilgisayar bulunurken, ele geçirilen malzemeler incelemeye alındı.

Aynı gün tespit edilen bir adrese daha operasyon yapan polis, bu evden ele geçirdiği malzemeleri de parmak izi tespitine gönderdi. Yapılan inceleme sonucunda, çatışma çıkan hücre evinden ve ikinci evden çıkan parmak izlerinin 28 yaşındaki E.E.’ye ait olduğu tespit edildi. Kimlik tespitinin ardından operasyon yapan polis, E.E.’yi geçen Mayıs ayında Aydın’ın Kuşadası İlçesi’nde yakaladı.

E.E. çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanırken, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, şüphelinin ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

HÜCRE EVİNDEKİ KAMERA SİSTEMİNİ KURDU

E.E.’nin DEAŞ terör örgütü üyeleri ile irtibatlı olduğunu belirten savcı, 26 Ekim günü yapılan operasyondan sonra kimliğinin ortaya çıkmasını engellemek ve örgütsel faaliyetlerini gizlemek amacıyla Kuşadası’na gittiğini kaydetti.

Şüphelinin parmak izinin ele geçirildiği hücre evi olarak kullanılan konutta bulunan kamera sistemi ve bilgisayar ile diğer digital malzemenin kurulumu ve işletimini sağladığını, ayrıca örgüt üyelerinin kullanımı için ev kiraladığını ve bu şekilde DEAŞ silahlı terör örgütüne yer ve lojistik destek sağladığını ifade etti. E.E.’nin DEAŞ silahlı terör örgütünün hiyerarşik yapısına dahil üyesi olduğunu belirten savcı, şüphelinin bu nedenle ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan cezalandırılmasını istedi.

İddianame Diyarbakır 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilerek, aynı mahkemede görülen DEAŞ terör örgütü davası ile birleştirildi.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...