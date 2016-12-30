DEAŞ Emiri Ebu Husen Tunusi ‘yi öldürdük

El bab bölgesinde dün gerçekleştirilen Hava Taarruzları neticesinde teyit çalışmaları sürmekle birlikte bölgedeki güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgilere göre DEAŞ’ın sözde Emirlerinden Ebu Husen Tunusi de içinde bulunduğu araç korumalarıyla birlikte öldürüldü.

DEAŞ Emiri Ebu Husen Tunusi ‘yi öldürdük. Böylece El Bab’da verdiğimiz 17 Şehidimizin kanları da yerde kalmadı.

Ebu Husen Tunusi Rakka ‘da etkili olan baş teröristlerden biriydi ve El Bab bölgesine özel olarak seçilip gönderiliyordu.

Bu da DEAŞ Terör Örgütünün El Bab’a verdiği önemin en önemli bir göstergesidir kuşkusuz.

DEAŞ Emiri Ebu Husen Tunusi ‘yi öldürdük ve DEAŞ terör örgütünün bölgeden temizlenmesi için Türk Silahlı Kuvvetlerinin sürdürdüğü Fırat kalkanı harekatı ile yakında El Bab’ın terör örgütünden temizlenmesi de sağlanır.

Ayrıca 29 Aralık 2016 saat 14:05’te Dabık’ın 5 km kuzeybatında ve Azez’e 14 km uzaklıkta bulunan Suran bölgesinde Şeytan’ın çocukları DEAŞ terör örgütüne mensup teröristlerce, sivil halkı hedef alan bombalı araç eyleminde 6 sivil hayatını kaybetmiş, 20 sivil de yaralanmıştır.

TSK HAFTALIK BASIN BİLGİLENDİRME NOTU (22 – 29 Aralık 2016)

1. Yüce Türk milletinin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlamak maksadıyla; yurt içerisinde bölücü terör örgütüne (BTÖ) karşı azimli ve kararlı mücadelesini sürdürürken, bölgedeki Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurlarıyla birlikte BM Sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı uyarınca 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatmış olduğu “Fırat Kalkanı Harekâtı”na 129’uncu gününde (29 Aralık 2016) devam etmektedir.

2. Teröristle Mücadele Harekâtı kapsamında;

Geçtiğimiz hafta içerisinde (22-29 Aralık 2016) BTÖ’nün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergâhı olarak kullanması sebebiyle büyük önem taşıyan bölgeleri (özellikle Şırnak, Hakkâri, Diyarbakır, Mardin, Bitlis) teröristlerden temizlemek ve kış tertiplenmesini kısıtlamak maksadıyla başlatılan operasyonlara aralıksız devam edilmiş, bu kapsamda;

a. Diyarbakır/Lice ve Bitlis/Tatvan bölgelerinde orta çaplı operasyonlar icra edilmiş,

b. İcra edilen operasyonlarda;

(1) 23 terörist etkisiz hale getirilmiş,

(2) 22 adet EYP, 14 adet piyade tüfeği, 7 adet tabanca, 6 adet av tüfeği, 1 adet makineli tüfek, 140 kg. amonyum nitrat, çok miktarda değişik çap ve cinste mühimmat ile EYP yapımında kullanılan kablo, fünye ve patlayıcı madde ele geçirilmiş,

(3) Şırnak/Uludere bölgesinde 1 mağara, Siirt/Eruh bölgesinde 2 mağara, Mardin/Mazıdağı Konur Mahallesi bölgesinde 1 sığınak, Batman/Sason Kelhasan Köyü Yamaçlı Tepe bölgesinde 2 sığınak, Tunceli/Hozat Aşağışavaliler Mahallesi bölgesinde 1 sığınak olmak üzere toplam 7 adet sığınak ve mağara, çok miktarda yaşam ve gıda maddesi ile örgütsel doküman bulunarak imha edilmiş ve mağara/sığınaklar kullanılamaz hale getirilmiş,

c. 28 Aralık 2016 tarihinde, hava ve arazi şartlarının birlik harekatına hiç müsait olmamasına rağmen Tunceli kırsalında kalan DHKP-C mensubu son iki terörist yapılan operasyonla etkisiz hale getirilmiş, böylece 2016 yılı Nisan ayından bugüne kadar düzenlenen operasyonlarla DHKP/C’nin 16 teröristten oluşan grubu Tunceli kırsalından adeta kazınmış ve kırsalda şu anda terörist unsur kalmamıştır,

d. BTÖ’nün lider kadrosuna ve ödül listesinde aranan teröristlere yönelik operasyonlar sonucunda; gri listede yer alan sözde Kızıltepe YPS sorumlusu bir terörist yakalanmış,

e. BTÖ’nün en önemli finansal kaynaklarından olan uyuşturucu üretim, ticareti ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik icra edilen operasyonlar ve hudut hattında alınan tedbirler neticesinde 1 ton kenevir, 240 kg. kubar esrar, 45 kg toz esrar ve 539.790 paket kaçak sigara ele geçirilmiş,

f. Etkili hudut denetim ve kontrolleri sonucunda sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 6.968 kişi yakalanmış,

g. Son bir hafta içerisinde icra edilen operasyonlarda bir kahraman silah arkadaşımız şehitlik mertebesine ulaşmıştır.

h. Değerlendirme:

Yürütülen operasyonlar sayesinde terör örgütü özellikle Diyarbakır/Lice, Bitlis/Tatvan, Şırnak/Uludere, Siirt/Eruh, Mardin/Mazıdağı ve Tunceli/Hozat bölgelerinde ağır zayiata uğratılmıştır. Ayrıca tespit edilen sığınaklarda ele geçirilen silah, mühimmat ve patlayıcı madde yapımında kullanılan malzemeler ile örgütün lojistik bacağı darbe almıştır. Böylece terör örgütünün kış tertiplenmesi kapsamında hazırlık faaliyetleri engellenmeye/kısıtlanmaya devam edilmiştir.

BTÖ’nün en önemli finansal kaynaklarından olan uyuşturucu ticareti ve kaçakçılık faaliyetleri, hudut hattında alınan tedbirlerle engellenmeye devam edilmiştir.

Ayrıca hudutlarda alınan tedbirler sonucunda çok sayıda kişinin kaçak geçişi engellenmiştir. Sayı itibariyle bu büyük bir başarının en güzel göstergesidir.

TSK tarafından, gece-gündüz demeden ağır kış şartlarına rağmen iç güvenlik harekâtına büyük bir kararlılık ve azimle, terör örgütünün beli kırılıncaya kadar devam edilecektir.

3. “FIRAT Kalkanı Harekâtı” kapsamında;

a. TSK tarafından desteklenen ÖSO’nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azaz-Cerablus arasında bulunan toplam 225 meskûn mahal ve 1.860 km²’lik alan kontrol altına alınmıştır.

b. 09 Aralık 2016 tarihinde başlayan El Bab Harekatı’nda batıdan ve kuzeyden şehrin hemen çevresinde yer alan mahallelerine ulaşılmıştır. El Bab’ın, ele geçirilmesine yönelik planlı harekâtın icrasına devam edilmektedir.

c. DEAŞ’ın bölgeden temizlenmesine yönelik harekât sürdürülürken; PKK / PYD terörist unsurlarının Afrin’den doğuya, Münbiç’ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edilmektedir.

d. Değerlendirme:

Fırat Kalkanı Harekâtının başlangıcından bugüne kadar 1171’i ölü, 117’si yaralı ve 6’sı yakalanmak üzere toplam DEAŞ mensubu 1294 terörist; 291’i ölü, 4’ü yaralı ve 11’i teslim olmak üzere toplam PKK/PYD mensubu 306 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Türk Hava Kuvvetleri tarafından 883 hedefe 965 bomba atılmıştır. Ayrıca tespit edilen 2392 EYP ve 42 Mayın imha edilmiştir.

4. Gelinen bu aşamada TSK;

Fırat Kalkanı ve Musul Harekâtı kapsamında koalisyonun gerektirdiği işbirliği ve koordinasyon esaslarını gözeterek destek faaliyetlerine devam etmekte, teröristle mücadelenin gerektirdiği kolluk kuvvetlerine destek kapsamında da operasyonel faaliyetlerini yerine getirme azim ve kararlılığını sürdürmektedir.

5. Sonuç olarak;

a. Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti devletinin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla, başta PKK/PYD terör örgütü olmak üzere FETÖ/PDY, DEAŞ ve diğer terör örgütleriyle mücadelesini önümüzdeki dönemde de kararlılıkla sürdürecektir.

b. Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekâtının başından itibaren bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyeti ve samimiyeti göstermektedir. Dünyada bu hassasiyetin bir örneği dahi bulunmamaktadır. Üstelik bölgede mücadele edilen terör örgütü de dünyanın en kanlı ve acımasız terör örgütü olmasına rağmen..

c. Türk Silahlı Kuvvetleri yüksek bir tempo ve kararlılıkla, milletimizin emrinde, kendisine tevdi edilen tüm görevleri, geçmişte olduğu gibi bugün de yerine getirme azim ve kararlılığındadır.

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