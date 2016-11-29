DBP’li Malazgirt Belediyesi Eşbaşkanları Coşkun ve Söylemez tutuklandı

MUŞ’ta terör operasyonu kapsamında gözaltına alınan Malazgirt Belediyesi DBP’li (Demokratik Bölgeler Partisi) Eş Başkanları Halis Coşkun ve Memnune Söylemez, ile DBP İlçe Başkan Vekili Maşallah Burhanlı tutuklanarak, Muş E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Muş’ta düzenlenen terör operasyonu kapsamında 18 Kasım Cuma günü gözaltına alınan Malazgirt’in DBP’li Eş Belediye Eş başkanları Halis Coşkun ve Memnune Söylemez ile DBP’li İlçe Başkan Vekili Maşallah Burhanlı, Muş Adliyesi’ndeki sorgularının arından akşam saatlerinde savcının tutuklama istemiyle Malazgirt Adliyesi’ne sevk edildi.

Burada sorgulanan Eş Başkanlar Halis Coşkun ve Memnune Söylemez ile Maşallah Burhanlı alınan ifadelerinin ardından, ‘Terör örgütüne üye olmak’, ‘İhaleye fesat karıştırmak’, ‘Terör örgütüne finansman sağlamak’ suçlarından tutuklandı. Tutuklu sanıklar Muş E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Emniyet güçlerinin Malazgirt Belediyesi önünde aldığı geniş güvenlik önlemleri sürüyor. Belediyeye giriş ve çıkışlar ise kontrollü bir şekilde sağlanıyor.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...