Davutoğlu’ndan çok sert mesaj

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu Halep’in katliamcı güçlerin eline geçmesine tepki gösterirken “Bir medeniyet şehri, ilim irfan şehri, cep telefonlarının ekranlarında kayboldu. Attığı tivitlerle yaşadığı şehri dünyaya hayata bağlamaya çalışan 7 yaşındaki Bana’dan tekerlekli sandalye üzerinde şehit olan Sabah anneye, tüm dünyaya küsmüş bakışları yüreğimize işleyen Ümran’dan insanlığın vicdanında kıyıya vuran Aylan bebeğe kadar Suriyeliler bu katliamın hesabını elbet bir gün soracaklar” dedi.

“YÜZ KARASI…”

Davutoğlu, Halep’in katliamcı güçler tarafından ele geçirilişi üzerine sosyal medya hesaplarında bir değerlendirme yayımladı. Bugün dünya tarihinin insanlık adına kaybedilen bir sınavı daha yazdığını kaydeden Davutoğlu,

“Bugün dünya devletleri bir katliama daha sessiz kaldı. Bugün dünyada ne kadar barış içinde yaşayan insan varsa kendi hesaplarına en azından sessiz kalarak asırlarca unutulmayacak bir suça ortak oldular. Sokaklarına, kalesine, çarşısına ve hepsinden öte şehri şehir yapan insanına meftun olduğumuz Halep’te yaşananlar tüm insanlık için yüz karası olarak hatırlanacak”

dedi.

Özellikle son aylarda İran ve Rusya’nın desteği ile katil Esad rejimi ve onların vicdansız destekçilerinin medeniyet beşiği bir şehirde masum çocukların ve kadınların canları üzerine bir işgal gerçekleştirdiklerini anlatan Davutoğlu, “Sanmasınlar ki yüzyıllarca hiçbir zalime boyun eğmeyen Halep bu katliamlarla onların oldu. Sanmasınlar ki o aziz şehirde masum kadınların ve çocukların kanları üzerinde inşa edecekleri düzende huzur bulacaklar” dedi.

“BİR İRFAN ŞEHRİ… CEP TELEFONLARININ EKRANLARINDA KAYBOLDU”-

Ahmet Davutoğlu şöyle devam etti:

“Halep’te yaşanan bu cinayetler gelişen iletişim imkanlarının, her bir bireyin gerçeğe doğrudan ulaşabilmesinin tarihte yüzlercesi yaşanmış cinayetleri önlemeye yetmeyeceğini ortaya koydu. Bir medeniyet şehri, ilim irfan şehri, cep telefonlarının ekranlarında kayboldu.

Attığı tivitlerle yaşadığı şehri dünyaya hayata bağlamaya çalışan 7 yaşındaki Bana’dan tekerlekli sandalye üzerinde şehit olan Sabah anneye, tüm dünyaya küsmüş bakışları yüreğimize işleyen Ümran’dan insanlığın vicdanında kıyıya vuran Aylan bebeğe kadar Suriyeliler bu katliamın hesabını elbet bir gün soracaklar.”

Alamadıkları kararlarla bu cinayetlere zemin hazırlayan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Daimi Üyeleri başta olmak üzere tüm devletlere, İslam İşbirliği Teşkilatı’na, Uluslararası İnsan Hakları Örgütleri’ne bir an önce vicdan, insan hakları, tarih adına ses verme; bu toplu katliamlara dur deme çağrısında bulunan Davutoğlu, “Bugün konuşmayanlar bir daha insanlık adına söz söyleme hakkına sahip olmayacaklar”

dedi.

Ahmet Davutoğlu açıklamasını

“İlk günden bugüne Halep’in acısını paylaşan ona destek olmaya çalışan aziz milletim ise inanıyorum ki bugün de elinden geleni sonuna kadar yapacaktır. Halep’teki mazlum ve vakur kardeşlerime sesleniyorum. Millet olarak geçmişte yanınızdaydık, bugün yanınızdayız, yarın da yanınızda olacağız”

diye bitirdi.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...