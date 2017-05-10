Memleketin tüm sorunları bitmiş gibi, işsiz kalacak Başbakan Binali Yıldırım’a yeni görevler aranıyor. Birisi ortaya atmış, “efendim Binali Bey İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olsun”.

Olsun, eski Başbakan artık İstanbulluların nikâhlarını kıyar. Biz de eski Başbakan Ahmet Davutoğlu için Ankara’yı öneriyoruz. Ankara olmazsa seçim bölgesi Konya olsun, o da nikâh memurluğu yapsın.

Düşünebiliyor musunuz Binali Bey ya da Ahmet Bey nikâh törenine gidiyorlar. Ellerinde cübbeleri ve nikâh kayıt defteri, yüzlerce polis, koruma eşliğinde salona giriyorlar, “sizi karı koca ilan ediyorum” diyorlar. Bahşiş veren bile çıkar!

Devam edelim: Yıldırım seçildi, İstanbul’a görkemli bir köprü yapacak. Para için Ankara’ya Ulaştırma Bakanlığına gidecek, orada yıllarca emrinde çalıştırdığı memurların, bürokratların önünde “ceket ilikleyecek”. Ya da bir töreni düşünün, kendi partisinin bakanlarından, milletvekillerinden sonra protokolde yer alacak.

Aynı şey Davutoğlu için de geçerli. Ankara’yı su basacak, eski Başbakan, “alt yapı yenilenecek” diye açıklama yapacak, “semt pazarlarını ıslah edeceğim, kar bastırdığında “yolları açıyoruz, tuz atıyoruz” diyecek. Bir de bir futbol kulübü başkanı yaparız, olur biter.

Koca memleketi iyi kötü yönetmiş, delegelerini, parti yöneticilerini, milletvekillerini seçmiş, parti genel başkanlığı yapmış, bunlara talimatlar, görevler vermiş Başbakanlar, belediye başkanı olacak, ilçe belediye başkanlarının, il başkanlarının, delegelerin taleplerini yerine getirecekler, imar izinlerini onaylayacaklar, su parasını, emlâk vergilerini toplayacaklar.

Şu da var: “tüm siyasî, yasal, yönetimsel alışkanlıklarımızın değişdiği bu günlerde partili Cumhurbaşkanı oluyor da eski başbakanlar niye belediye başkanı olmasınlar, yasak yok engel yok” derseniz, bu tür öneriler son yıllarda siyasetimize yerleşen itibarsızlaştırma, gözden düşürme, küçümseme yöntemlerin uzantısıdır deriz. Buna alet olmaktan vazgeçin arkadaş.

Neymiş, daha önce İzmir’e aday olmuş. O zaman bakandı, İzmir’in için iyi bir tercihti, kazanamadı ama Başbakan oldu. Keza CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da milletvekili iken İstanbul için seçime girmişti.

Belediye başkanlıkları Ankara’ya giden yolu açar. Siyasetçiler arasında belediye başkanlığından sonra milletvekilliği, bakanlık yapmış sayısız isim var. Cumhurbaşkanı Erdoğan buna en iyi örnektir. Keza bakanlık yapıp belediye başkanlığına gönderilenler de var. Bazı ilçelerde de eski milletvekilleri belediye başkanlığı yaptı, yapıyorlar da. Örneğin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olan Fatma Şahin Gaziantep BB Başkanı seçildi. Ama Başbakanlar için tuhaf kaçıyor.

Haa, “İstanbul’u, Ankara’yı kaybedemeyiz, etkili bir isimler lâzım” derseniz ve eski başbakanları aday yaparsanız o zaman durum çok ciddi demektir. Muhalefet partileri düşünsün.

Şimdi şurada görevinin bitmesine sayılı aylar kalmış son Başbakana koltuk bulmayı bırakın da öncelikle şu “örümcek kafalıların” Atatürk’e saldırılarını önleyin. İnsan bu uğursuz ve iğrenç tiplerle aynı topraklarda yaşadığından utanıyor. Nedense her dönem böyle tipler ortaya çıkıyor. Kimi kalkar, “mini etek giyen tecavüzü hak ediyor” der, kimi “kadınların kahkaha atması doğru değil” der, bir diğeri kalkar “hamile kadınların sokakta dolaşmasın” der. Demirel’in tarifiyle “meczup (deli, aklını yitirmiş) bunlar”.

Eski Başbakan Davutoğlu’nun Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı hayırlı olsun diyelim. Olur mu olur.

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