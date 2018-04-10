Türkiye Güreş Federasyonu ve Yağlı Güreş Düzenleyen Belediyeler Birliği yağlı güreşlerde görev alan cazgırlara ve davul zurna çalan kişilere yeni sezon öncesi güreş sahalarında yeni düzenlenen kurallar için sertifika verdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Karesi toplantı salonunda düzenlenen sertifika töreninde 28 cazgır, davul ve zurnacılar ile eğitim veren 8 kurs hocasına sertifika ve teşekkür belgesi, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve Güreş Federasyonu As Başkanı Mehmet Ayhan tarafından verildi.

Eğitim alan cazgırlar tören sonrası bir uygulama yaparak büyük alkış aldılar.